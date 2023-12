Kraljice šoka otvaraju SP u Švedskoj: Prijete im bivša svjetska prvakinja i srebrna s Olimpijskih igara

Rukometašice Hrvatske danas u 18 sati odigrat će svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Naša reprezentacija igrat će u skupini u švedskom Göteborgu, a prvi nam je suparnik reprezentacija Senegala. Riječ je o reprezentaciji koja će tek drugi put igrati na SP-u. Prije četiri godine u Japanu bile su u skupini sa Španjolskom, Crnom Gorom, Rumunjskom, Mađarskom i Kazahstanom. U pet susreta doživjele su četiri poraza, a jedinu pobjedu ostvarile su protiv Kazahstana. U razigravanju za poredak od 17. do 20. mjesta pobijedile su Kongo, a onda izgubile od Brazila i na kraju završile na 18. mjestu.

Idemo korak po korak

– Dobro smo ih analizirali, pogledali smo dvije utakmice koje su igrale u Golden ligi u Francuskoj s Francuskom i Kamerunom. One su dobra reprezentacija, moramo biti dobro pripremljeni da bismo ostvarili pobjedu, što je najvažnije na početku prvenstva, jer nas ona usmjerava naprijed. Ove uvodne utakmice protiv Senegala i Kine dobro će nam doći da se uigramo i pripremimo za nastavak prvenstva. Cilj je ili velika želja doći do četvrtfinala. To će biti teško, ali ne i nemoguće, vjerujemo da smo sposobni ostvariti plasman u drugi krug, gdje nas čekaju Kamerun, Crna Gora i Mađarska. Vjerujem da se možemo nositi s njima i da neće biti ozljeda. Ali idemo korak po korak, idemo najprije ostvariti plasman u drugi krug, ostvariti dvije pobjede, “potući” se sa Švedskom za prvo mjesto pa vidjeti što će biti dalje – rekao je izbornik Ivica Obrvan.

Sa šire liste igračica koje su prijavili za Svjetsko prvenstvo, čak 18 ih igra u francuskim klubovima. Ima ih i u jakim klubovima iz Rumunjske, Tunisa, Egipta. Najpoznatije je ime svako srednja vanjska Gnonsiane Niombla (Gloria Bistrita-Nasud), bivša svjetska prvakinja s Francuskom 2017. godine te srebrna s Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016. godine, odnosno brončana s EP-a iste godine. Danas ima senegalsku putovnicu, a suigračica je naše Paule Posavec. Uz nju vrijedi izdvojiti kružnu napadačicu Hawu N Diyae i desnu vanjsku Keitu Fantu, koje su suigračice naših djevojaka Valentine Blažević i Tee Pijević u rumunjskoj Gloriji Buzau. Senegal vodi francuski trener Yacine Mesaoudi, inače trener naše Ćamile Mičijević u Parisu.

– Poznajemo dobro sve njihove igračice, većinom igraju u Europi. Nadam se pobjedi, a svima nam je cilj osigurati olimpijske kvalifikacije – dodala je Valentina Blažević, srednja vanjska u hrvatskoj reprezentaciji.

U sedam dosadašnjih nastupa na svjetskim prvenstvima Hrvatska je odigrala 53 susreta. Pobjedom je završila njih 28, jedanput je bilo neodlučeno, a doživjela je i 24 poraza. Rekordna je pobjeda ona protiv Urugvaja 2005. godine s 35 pogodaka prednosti (44:9), rekordni smo poraz, pak, doživjeli od Norveške iste godine, kada je bilo -12 (25:37). Prvi smo put nastupili 1995. godine u Austriji i Mađarskoj, a najbolji plasman ostvarili smo 1997. godine u Njemačkoj, kad smo bili šesti. Ukupno su četiri izbornika vodila Hrvatsku na svjetskim prvenstvima dosad. Josip Šojat imao je tu čast čak tri puta, 1995., 2005. i 2007., Nenad Šoštarić dvaput, 1997. i 2021., a po jedanput su na klupi reprezentacije sjedili Željko Tomac 2003. te prof. Vladimir Canjuga 2011. godine. Ivica Obrvan je, dakle, naš peti izbornik na svjetskim smotrama. Zanimljivo je da će Obrvanu ovo biti drugo svjetsko prvenstvo kao izborniku. Prvi je put sjedio na klupi rukometaša Sjeverne Makedonije, 2015. u Kataru. I tada je u prvom kolu igrao protiv afričke reprezentacije – Tunisa i pobijedio.

Rekord Vesne Hodić

S afričkim reprezentacijama igrali smo pet puta na svjetskim prvenstvima. Najčešće smo igrali protiv Angole – četiri puta. Imamo tri pobjede i jedan poraz. Još smo jednom igrali protiv Bjelokosne Obale i pobijedili s 36:20. Inače, rekorderka po broju nastupa na svjetskim prvenstvima u našoj je reprezentaciji Vesna Hodić, fizioterapeutkinja. Ovo će joj biti četvrto svjetsko prvenstvo, a prvi je put bila na klupi 2003. godine, kad smo bili domaćini.