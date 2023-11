Zagreb dočekuje novog elitnog protivnika. Čupić: 'To što moramo pobijediti nije pritisak'

Rukometaši Zagreba danas će u Areni (18.45 sati) ugostiti mađarski Pick Szeged, u 9. kolu elitne skupine Lige prvaka. Za momčad Andrije Nikolića, prvog trenera Zagreba u odsustvu Nenada Šoštarića, ovo je jedna od ključnih utakmica prvog dijela sezone. Naime, ako zagrebaši žele zadržati šansu za plasman u osminu finala, u ovoj utakmici moraju pobijediti. Mađari imaju čak tri boda više i u slučaju njihove pobjede otišli bi na nedostižnih pet bodova.

– Ovo nam je posljednja domaća utakmica u Areni u ovom dijelu sezone, u ovoj godini. Vjerujem da će biti rekordan broj gledatelja jer ovo je utakmica u kojoj više nego ikada trebamo pomoć s tribina. Pobjeda bi bila lijepa nagrada navijačima, ali i nama, jer mislim da smo jako dobro odigrali prvi dio sezone u Ligi prvaka. Imali smo nekoliko pehova, gubili smo bodove u zadnjim trenucima kao protiv Aalborga, Kielcea pa na kraju i u Szegedu. Osvojili smo do sada šest bodova, a pobjeda nad Szegedom vrijedila bi dvostruko. Jer, sa Szegedom ćemo se očigledno do kraja nadmetati za to šesto mjesto koje vodi u osminu finala i zato je bitno pobijediti upravo njih – rekao je Ivan Čupić, desno krilo Zagreba.

GALERIJA Nexe svladao Skjern u EHF Europskoj ligi

Posljednja utakmica ovih dvaju klubova u Zagrebu završila je pobjedom hrvatskog prvaka s 26:24. Bilo je to prošle godine, a u međuvremenu su Zagreb napustili Obranović, koji je sa sedam pogodaka bio najbolji strijelac, Mandić, Vistorop, Musa, Šipić, Leimeter, Grahovac...

U dobrom smo ritmu, dobra je atmosfera, mislim da više nismo ekipa koja ostavlja samo dobar dojam, već da smo ekipa koja se itekako ravnopravno može nadmetati sa svima, pogotovo na domaćem parketu. Uostalom, ove sezone u Areni izgubili smo samo do Kiela, u prvom kolu. To što imamo psihološki pritisak da moramo pobijediti neće nas nimalo omesti, nemamo nikakav teret na leđima, samo imamo motiv – istaknuo je Čupić.

VEZANI ČLANCI:

Samo da ne popustite u zadnjim sekundama?

Sigurno već dvadesetak dana razgovaramo o posljednjim trenucima na utakmicama, radimo detaljne analize što napraviti da se ne dogode pogreške u zadnjim napadima. Zaključak je da vanjska linija mora odlučiti, imamo dobre igrače na tim mjestima, Srnu, Kosa, Kavčića, Klaricu... – zaključio je Čupić.

Osim utakmice Zagreb – Szeged danas u skupini još igraju norveški Kolstad i danski Aalborg.

VIDEO Dinamova legenda posuđivala je prijateljima stotine tisuća eura, na kraju je završila kao beskućnik