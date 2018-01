Kovačiću pola sata u pobjedi Reala, remi Tottenhama i West Hama

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić odigrao je posljednjih pola sata za madridski Real koji je u prvoj utakmici osmine finala Španjolskog kupa kao gost sa 3-0 (1-0) svladao drugoligaša Numanciju.

Real je sve do same završnice vodio samo sa 1-0 golom Balea (35-11m) s bijele točke, no potom su Isco (89-11m) iz još jednog 11-erca i Borja Mayoral (90+1) riješili pitanje prolaska u četvrtfinale.

Luka Modrić je, kao i ostale najveće zvijezde Reala, bio pošteđen gostovanja u Soriji.

Uzvrat će biti 10. siječnja u Madridu.

Ranije u četvrtak Ivan Rakitić je odigrao posljednjih 20 minuta za Barcelonu koja je u prvoj utakmici osmine finala na gostovanju kod Celte u Vigu igrala 1-1 (1-1). U četvrtak je još Leganes na svom terenu svladao Villarreal sa 1-0, dok je Levante kao gost sa 2-1 nadigrao Espanyol.

Sjajni golovi Obianga i Sona

U zaostaloj utakmici 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham Hotspur i West Ham United su na Wembleyu igrali 1-1 (0-0).

Poeo je West Ham sjajnim udarcem Obianga s više od 25 metara u 70. minuti, a uzvratio je također izvrsnim udarcem izvan kaznenog prostora Son u 84.

Peti Tottenham sada ima 41 bod, tri manje od četvrtog Liverpoola, a dva više od šestog Arsenala, dok je West Ham 15. sa 22 boda, koliko imaju i 13. Newcastle United te 14. Crystal Palace. West Ham sada 18. Stoke Cityju, koji se nalazi u zoni ispadanja, bježi dva boda.

Na vrhu je Manchester City sa 62 boda, drugi Manchester United ima 47, a treći Chelsea 46.