Hoće li Hrvati iz ovoga naučiti lekciju? Kostelić komentirao rezultate rukometašica

Proslavljeni hrvatski sportaš Ivica Kostelić, osvajač Velikog kristalnog globusa 2011. godine, priznao je da također prati nastupe naših rukometašica na EP-u. Uostalom, dobro je poznat podatak da je njegov otac Ante veliki zaljubljenik u taj sport, nekoć je i sam bio igrač, a potom je i dugi niz godina bio trener muških i ženskih klubova.

Utoliko ne čudi što su televizori u domovima obitelji Kostelić ovih dana upaljeni, a Ivica je na dosadašnje ostvarenje naših djevojaka kazao sljedeće:

- Znam što je uspjeh, a svakom uspjehu hrvatskih sportaša se veselim. Ove naše rukometašice su izgleda čudo - kazao je u kratkom razgovoru za portal Dnevno i naglasio:

- U toj me priči ne zapanjuju rezultati, već podatak da je to zapravo polupričuvna momčad. Odakle ta energija, silina i uigranost? Volio bih da te djevojke osvoje medalje, otac to prati, on je bio rukometaš i njemu će to značiti. A ovo je velika stvar za naš sport, da se vidi kako smo dobri i u stvarima za koje smo mislili da i nismo dobri.

Ma, mi možemo biti dobri u svemu samo ako se pošteno primimo posla. Ne, ne bih sebe apostrofirao, ali u toliko sportova smo dobri, pri svjetskom vrhu, valjda to nešto govori - kazao je Ivica.