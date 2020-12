Legendarni Hrvat analizirao što nas očekuje u polufinalu protiv Francuske

Irfan Smajlagić, nekadašnji sjajni hrvatski rukometaš, a danas i dobar trener, pomno prati žensku reprezentaciju na Europskom prvenstvu. U svojoj karijeri jednu sezonu proveo je u ženskom rukometu, kada je sjeo na klupu Lokomotive s kojom je igrao i Ligu prvakinja 2014. godine.

– U to vrijeme u klubu su bile Debelić, Ježić i Krsnik. Ali, one su tada bile jako mlade i nisu imale preveliku minutažu. Jako se dobro sjećam Krsnik, ona je i tada bila veliki borac, za nju nikad nije bilo izgubljene lopte, uvijek bi igrala do zadnje sekunde jednako, bez obzira na rezultat – istaknuo je Smajlagić.

Vidi se uigranost

Iznenađuje li vas ovaj plasman Hrvatske?

– I da i ne. Mislim da je tu na vidjelo izašla činjenica što većina igračica igra u jednom klubu koji nijednom zbog koronavirusa nije prekidao trenažni proces, za razliku od većine europskih klubova u kojima igraju igračice ovog EP-a. Nadalje, vidi se uigranost jer te djevojke igraju već dulje vrijeme zajedno, što u klubu, što u reprezentaciji. Kod naših djevojaka vidljiva je velika motivacija, što nije nevažno – dodaje hrvatski trener.

Činjenica je da su možda manjak kvalitete nadomjestile borbenošću?

– Ima istine u tome. Sve redom ostavljaju srce na parketu. No ne bih rekao da nam nedostaje kvaliteta. Imamo je, jer u suprotnom ne bismo došli ovako daleko. Mogu nas sad neke druge reprezentacije omalovažiti, ali mi smo u polufinalu. I to posve zasluženo, s pet pobjeda i samo jednim porazom od prejake Norveške – rekao je Smajlagić.

Je li vas neka od igračica posebno iznenadila?

– Iznenadila me Mičijević jer je konačno došla na nivo igara za koji je bila predodređena. Ima sve kvalitetne jedne vrhunske igračice u oba smjera. Pravo je čudo da se nakon ozljeda i operacija vratila u ovakvoj formi.

Nemojte zaboraviti da je imala i stresnu promjenu kluba u međuvremenu. Ostale igračice igraju trenutačno u granicama svojih mogućnosti. Vidjet ćemo u susretu protiv Francuskinja je li ovo trenutačno njihov “plafon” ili mogu odigrati još bolje – razmišlja Smajlagić.

Francuska?

– Jaka reprezentacija. Već godinama vladaju ženskim rukometom. Igraju brzo u napadu, agresivno u obrani. Imaju sjajnu tranziciju i bit će jako, jako teško protiv njih. Bit će zanimljivo vidjeti kako će im se naše rukometašice suprotstaviti. Nemojmo zaboraviti da su Francuskinje jedine uz Norvežanke nepobijeđene na ovom turniru. One su ovdje došle po medalju, a napad na zlato to je sigurno – rekao je Smajlagić.

Samo jednu sezonu proveli ste u ženskom rukometu?

– Nažalost nema kluba s velikim ambicijama jer mene samo takvi zanimaju. U Hrvatskoj imate samo Lokomotivu i Podravka Vegetu. Isto je u muškom rukometu, gdje imate samo PPD Zagreb i Nexe – istaknuo je Smajlagić.

Pet nominacija

Koliko su naše rukometašice trenutačno na cijeni, govori podatak da imamo pet nominacija za All star ekipu. To su vratarka Tea Pijević, kružna napadačica Ana Debelić, lijeva vanjska Larissa Kalaus i srednja vanjska Valentina Blažević, dok je Ćamila Mičijević nominirana za najbolju obrambenu igračicu Eura.

U glasovanju mogu sudjelovati i navijači putem službene stranice Europskog prvenstva, njihovi će glasovi u konačnom odabiru imati 40 posto udjela, dok će o preostalih 60 posto odlučiti stručni žiri EHF-ovih eksperata. O najboljoj igračici odluku će donijeti stručni žiri.