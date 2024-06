Kosovo tužilo Srbe! Na pomolu novi međunarodni incident? Traže strogu kaznu, ali i dodatnu stvar

Utakmica koju su u nedjelju navečer odigrali Engleska i Srbija za sobom vuče svoje repove. Naime, Nogometni savez Kosova tužio je Srbiju krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji (UEFA). Razlog tome je, kako se navodi, prikazivanje zastava, slogana i uzvikivanje srpskih navijača s političkim, šovinističkim i rasističkim porukama protiv Kosova.

Podsjetimo, Srbija je poražena na njihovom otvaranju Eura, a jedini pogodak za Engleze djelo je Judea Bellinghama. No, u Nogometnom savezu Kosova ne planiraju stati s pravim gonjenjem Srba.

- Nogometni savez Kosova obavještava javnost da je službeno reagirao kod UEFA-e zbog prikazivanja zastava, slogana i povika srbijanskih navijača s političkim, šovinističkim i rasističkim porukama protiv Kosova tijekom utakmice Srbija - Engleska, u okviru Euro 2024 - stoji u objavi NS Kosova.

The Football Federation of Kosovo has officially complained to UEFA about Serbian fans displaying political, chauvinistic, and racist messages against Kosovo during the Serbia-England match at Euro 2024. #NoToHate #Euro2024 pic.twitter.com/Agl7ptA5Fl