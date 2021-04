Kontroverzni i osebujni NBA igrač pretučen zbog bizarnog razloga, pojavila se snimka

Nakon što je prije nekoliko dana objavljena vijest da je Sterling Brown, košarkaš Houston Rocketsa brutalno pretučen u Miamiju, sada se pojavila i snimka incidenta.

Američki mediji navode da se NBA-ovac zabavljao u striptiz klubu te je nakon što je izašao van iz kluba ušao u krivi automobil. Osobe koje su već bile u automobilu fizički su nasrnule na njega, a jedan od njih navodno ga je pogodio flašom u glavu. Upravo to na snimci koja je procurila prikazuje i Kevin Porter Jr. svojim rukama, inače njegov suigrač koji je bio s njim u izlasku.

Novinar Andy Slater objavio je video na kojem se obojica košarkaša vide u razgovoru s policijom, a Brown je bio potpuno krvav te se majicom držao za glavu.

Spomenimo da je 26-godišnjak već i ranije imao problema s policijom. Prije tri godine parkirao je na mjestu za osobe s invaliditetom, a policija je morala upotrijebiti silu da ga privede. Okružili su ga, natjerali ga da legne licem na pod, a Brown je tada tužio grad Milwaukee jer je smatrao da su mu to učinili, sigurno već pogađate, zbog njegove boje kože.

Ovaj mladić je trenutno na 8.2 poena i 4.4 skoka po utakmici, a ovakvim incidentima teško da će uspjeti pomoći svojoj ekipi koja je u Zapadnoj konferenciji trenutno posljednja.

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.



His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.



(Note: Audio muted by police) pic.twitter.com/DlMcoHzPco