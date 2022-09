Konačni obračun na kraju – Perković ili Allman?

Na stadionu Mladosti uz Savu danas će se održati glavni atletski miting na 72. memorijalu Boris Hanžeković, s početkom u 17 sati. Nakon što smo u petak gledali nadmetanja u ženskom skoku s motkom i troskoku te muškom dalju, a u subotu bacače kugle kod fontane, danas će nastupiti 19 osvajača medalja sa Svjetskog prvenstva u Eugeneu te 18 osvajača medalja s Europskog prvenstva u Münchenu. U središtu pažnje bit će ženski disk gdje će se posljednji put ove sezone suočiti Sandra Perković i Valerie Allman. Ove sezone Sandra je bila bolja na Svjetskom prvenstvu, a Allman je osvojila ukupnu pobjedu na Dijamantnoj ligi.

Motiva ima jako puno

– Mediji su se raspisali da je ovo konačni obračun da se vidi tko je bolji ove sezone. Ne bih to tako nazvala. Bit će to još jedno natjecanje u nizu gdje ću pokušati pobijediti, a motiva ima napretek. Jedan od glavnih je nastup pred svojim navijačima. Želja mi je završiti sezonu jednim dalekim hicem. Za sada mi je najbolji hitac ove sezone onaj sa Svjetskog prvenstva – 68,45 metara. Žao mi je što sam u finalu Dijamantne lige izgubila od Allman za nijansu. U mom tijelu još ima snage za nastup koji je šećer na kraju ove sezone kojom moram biti zadovoljna. Osvojila sam drugo mjesto na SP-u i Dijamantnoj ligi, šesti put postala europska prvakinja – rekla je Sandra Perković.

Lani ju je Allman pobijedila u Zagrebu.

– To naše suparništvo, ali samo na stadionu, traje od prošle sezone. Mislim da je disk zbog nas dvije postao puno zanimljiviji medijima, posebice u Americi. Ove sezone nijedna druga diskašica nije nam bila blizu po rezultatima. Drago mi je da će ženski disk biti u elitnom dijelu programa, a bilo mi je malo čudno što smo u Zürichu bacale zajedno sa muškarcima. Umjesto da smo nas šest same nastupale u finalu, priključili su nam muškarce pa je to bilo dosta zbunjujuće. Imam osjećaj da smo smetali jedni drugima – kaže Sandra.

Kako biste usporedili svoju s tehnikom Allman?

– Njoj više odgovara tehnika s preskokom, a i puno je brža od mene u krugu. U svakom slučaju riječ je o dvije različite tehnike bacanja. Njezina tehnika još malo pa je dovedena do savršenstva – istaknula je Sandra koja nastupa na Hanžeku punih 16 godina.

– Sjećam se kao danas kada sam prvi put nastupila sa 16 godina. Imala sam sjaj u očima, bila mi je čast što sam se pojavila među velikim facama. Naravno, bila je prisutna i velika trema. Na kraju sam bila deveta s hicem 44,11 metara – zaključila je Sandra.

Na tom mitingu nastupili su, između ostalih, Nicoleta Grasu, Francis Obikwelu, Usain Bolt, Allen Johnson, Kim Gevaert, Blanka Vlašić, Kajsa Bergquist, Tatjana Lisenko, Kamila Skolimowska, Yipsi Moreno.

– Mislila sam da će ova sezona biti lakša od prethodne, ali sam se prevarila. Kada za suparnicu imate jednu Sandru Perković, onda ne smije biti ni najmanjeg opuštanja. Pobijedila me na mom terenu, u Americi, sada je vrijeme da joj uzvratim u Zagrebu kao lani. Sandru jako poštujem, uostalom ona je bila jedan od mojih idola. Posebno kada je riječ o upornosti i sjajnim rezultatima. Godinama je bila nedodirljiva. Njezina prednost je ogromno iskustvo, a ja sam relativno nova u ženskom disku. Inače, nakon natjecanja smo dobre prijateljice – rekla je Allman.

Svjetski rekord je nestvaran

Je li u nekoj bližoj budućnosti uopće moguće nadmašiti svjetski rekord Gabriele Reinsch iz 1988. godine – 76,80 metara.

– Taj rezultat je nestvaran: od tada do danas jedva da se netko približio pet metara od tog rekorda. Ne znam hoće li netko to uspjeti nadmašiti. Teško – zaključila je Allman.

Grant Holloway, dvostruki svjetski prvak na 110 metara s preponama, vjeruje da će Memorijalna utrka Boris Hanžeković biti vrlo brza.

– Pobjeđivalo je dosad u Zagrebu sedam olimpijskih pobjednika i devet svjetskih prvaka. To je sjajna brojka i vjerujem da ću je nadopuniti i biti deseti svjetski prvak s pobjedom ovdje – rekao je Grant.