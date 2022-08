Komentatoru HRT-a prijetili zbog prijenosa Hajduka, u obranu stao kolega: 'Upao je u ozbiljne probleme'

Nogometaši Hajduka sinoć su izgubili na Poljudu od Villarreala 2:0 i tako ispali iz europskih natjecanja za ovu sezonu. Villarreal je ipak bio prejak i Hajduk uz sav trud nije mogao slaviti u dvije utakmice. Španjolci će igrati u grupi Konferencijske lige protiv Hapoel Ber Sheve, Austrije Beč i Lecha iz Poznjana.

Ovaj susret ostat će zapamćen i po neobičnim komentarima na Facebook stranici Prva Hrvatska Liga. Stranica koju prati 50-ak tisuća ljudi sinoć je za vrijeme utakmice kreirala objavu u kojoj su napisali:

- Marko Šapit večeras u prijenosu HNK Hajduk Split - Villarreal: " Dobrodošli na stadion najvećeg hrvatskog kluba."

S te stranice su ubrzo uklonili spornu objavu, ali se ona prije toga već proširila društvenim mrežama.

Susret koji se televizijski mogao pratiti uživo na Drugom programu Hrvatske televizije komentirao je novinar Marko Šapit, koji ni u jednom trenutku u uvodu u utakmicu nije tako nešto rekao, na svom se Instagram profilu danas morao opravdati zbog velikog broja osobnih napada i uvreda.

- Sinoć su jazavci ili bolje rečeno idioti koji vode FB profil Prva Hrvatska Liga objavili post u kojemu su me optužili da sam na početku prijenosa utakmice Hajduk Villarreal izjavio nešto što naravno nisam. Isprva sam se mislio uopće ne baviti tim bijednicima, ali s obzirom da situacija izmiče kontroli moram reagirati. Sporni post ne želim objavljivati, dovoljno se već proširio, samo ponavljam da je apsolutno lažan i neistinit. Ovo što vidite je njihov pokušaj popravka situacije, ha ha sorry stari netko nam je nakratko hakirao profil. Bravo majstori super ste. Ma odlični! To što se mene od sinoć vrijeđa i napada zbog vaše za***ancije, zloće, gluposti ili lošeg smisla za humor to kao nema veze. E pa...ima veze! Svi koji imaju neki savjet kako ovdje utjerati pravdu i natjerati gospodu ili gospodina da plati slobodno nek se jave (Toni na tebe apsolutno računam).

Ovima koji su vrijeđali mogu samo čestitati i poželjeti nastavak tih njihovih bijednih života u kojima nemaju pametnijeg posla.

Ovima koji su prijetili...njima nemam šta reći, s njima će razgovarati oni čija je to dužnost - napisao je Šapit na svom profilu.

Uz to je priložio sliku u kojoj su se voditelji problematične stranice ispričali zbog navodnog hakerskog napada na stranicu.

Sve to je popratio i Šapitov kolega Viki Ivanović koji se videom obratio pratiteljima na svom Instagram profilu i pokušao objasniti cijelu situaciju.

- Da budemo na čisto, Marko to nije rekao. Jednostavno nije rekao! Krenule su salve uvreda i čovjek je upao u ozbiljne probleme zbog onih koji su se htjeli našaliti ili skupiti koji dodatan lajk. Netko im je hakirao profil pa su naši genijalci i vrhunski IT stručnjaci u trenu vratili sve šifre i nastavili objavljivati... Ma je! - istaknuo je Šapitov kolega Viki.

Sporna stranica Prva Hrvatska Liga danas je oštro osudila svaki oblik internetskog nasilja i vrijeđanja i još jednom pojasnila cijelu situaciju.

Na kraju su bili primorani napraviti novu Facebook stranicu, a napisali su da će na ovoj prestati objavljivati.