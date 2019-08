Komentar na Miočićev nokaut postao apsolutni hit na internetu!

Sjajni Stipe Miočić na UFC priredbi 241 u Anaheimu vratio je svoj naslov prvaka teške kategorije porazivši Daniela Cormiera tehničkim nokautom u četvrtoj rundi.

Stipe je bio puno lošiji borac u prve tri runde, ali je u četvrtoj promijenio taktiku i udarcima u jetru 'otvorio' Cormiera, a onda desnim direktom ošamutio Amerikanca. Serijom udaraca dokrajčio je protivnika, a sudac Herb Dean završio je borbu.

Nakon meča pljušte reakcije na Stipin nokaut. A jedan navijač na Twitteru se javio američkom borcu hrvatskih korijena i upitao ga:

- Kako si mogao udariti trudnog čovjeka?

Navijač je uz komentar postavio i fotografiju na kojoj se vidi Cormierova poprilična "škembica" dok Stipe protiv njega dovršava posao. Fotografiju i komentar koji je postao hit na internetu pogledajte ovdje.

Evo još nekih reakcija s interneta:

This was me watching @stipemiocic win back the title! #AndNew pic.twitter.com/e1eXNGVw0D

Stipe Miocic when he found out that Daniel Cormier couldn't block a left hook to the body. pic.twitter.com/eKsFyTEawY