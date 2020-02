'Kobe je zvao u tri sata i pitao me za driblinge, trikove... Želio je biti najbolji!'

Košarkaška legenda Kobe Bryant poginuo je 26. siječnja nedjelje u padu helikoptera u okolici Los Angelesa. U nesreći su smrtno stradali njegova 13-godišnja kćer Gianna te još sedam osoba.

'Slavlje života', tako je nazvana komemoracija u Staples centru na kojoj se okupilo 20.000 ljudi. Uz suprugu Vanessu i ostale članove obitelji na komemoraciji su nazočile mnoge slavne osobe. Suze je pustio i najveći Michael Jordan.

>> Pogledajte galeriju s komemoracije za Kobeja Bryanta

- Imati Kobeja bilo je kao imati maloga brata. Znate, ono, oni vam ulaze u ormar, uzimaju igračke. Naporni su. Tako je i mene Kobe znao zvati u dva, tri sata ujutro. Pričati o košarci, pitati o radu nogu, driblinzima, trikovima. Htio je biti najbolji košarkaš koji je mogao biti, a ja sam mu htio biti najbolji stariji brat koji sam mogao biti - kazao je Michael Jordan.

- On je znao kako vam prići na osoban način, čak i da bude naporan, ali da izvuče najbolje iz vas. Prije nekoliko mjeseci mi je rekao u poruci da uči kćer neke nove trikove pa me pitao o čemu sam ja mislio dok sam trenirao košarku s 12 godina, a ja sam mu odgovorio:

- Tad sam trenirao bejzbol - na što je on napisao:

- "Umirem od smijeha", a to je sve u dva ujutro - priča košarkaška legende.

- Kada je Kobe Bryant poginuo, umro je i dio mene. Ali živjet ću s mišlju da sam imao malog brata i da sam mu pokušao pomoći kako god sam mogao. Počivaj u miru, braco - zaključio je Michael Jordan.

Nakon njega na pozornicu je došao Shaquille O'Neal s kojim se kroz život i prepirao, ali i mirio. U svome emotivnom govoru, Shaq je istaknuo:

- Kobe, obećajem da ću učiti tvoje kćeri svim tvojim potezima. Ali ih neću učiti svojim slobodnim bacanjima - rekao je i nasmijao 20.000 prisutnih.

Foto: Reuters/Pixsell

Komemoracija je kasnila pola sata, ali kada je počelo, sve je bilo ispunjeno emocijama.

- Ovdje sam jer volim Kobeja, rekla je Beyonce i otpjevala dvije pjesme u čast legendarnog košarkaša.

Nakon toga uslijedili su isječci iz Kobejeve karijere uz pjesmu 'Memories' i neke od najpoznatijih citata velikana LA Lakersa:

- Svi oni dani kada vam se nije dalo, ali ste se natjerali, sva jutra kada ste se rano ustali, sve noći kada ste ostali budni. To je zapravo vaš san. Nije do cilja, do putovanja je.

Jimmy Kimmel, američki voditelj i komičar te dobar prijatelj obitelji Bryant, zaplakao je već u prvim rečenicama kada je nabrajao sve poginule u ovoj strašnoj nesreći

Mnogi slavni su u prvim redovima. Među njima i Dwyane Wade, njegova supruga Gabrielle Union i bivši košarkaš Bill Russel. Kobejeva supruga Vanessa, nije prestala plakati, a kada ju je Jimmy pozvao na pozornicu, cijela se dvorana ustala na noge i zapljeskala joj.

Foto: Reuters/Pixsell

- Pričat ću o oboma, ali prvo o svojoj curici. Bila je 'tatina curica', ali me voljela. Svako jutro i svaku večer bi me poljubila. Bila je samouvjerena, odlična sportašica. U školi je čak dečkima pokazivala košarku. Bila je jako draga i slatka, uvijek se brinula da je obitelj na okupu i da su svi dobro. Uvijek je htjela najbolje za nas. Znala je mandarinski, španjolski i imala je odlične ocjene - rekla je Vanessa Bryant, a za svog supruga je kazala:

- Nisam ga gledala kao slavnog košarkaša nego kao svoga supruga, najboljeg prijatelja. Uvijek se brinuo gdje sam, ako me nema od prve minute na mome mjestu na njegovim utakmicama. Volio je trenirati Gigi. Rekao je da ima sjajan pregled igre. Nažalost, njene sestre neće imati tu priliku, nažalost. Ipak, one ga i dalje zovu 'Dada'.

- Uvijek smo Kobe i ja pričali kako želimo biti 'kul' djed i baka. I on bi sigurno bio odličan djed. A sada neće svoje kćeri voditi do oltara - kazala je Vanessa Bryant.

U Staples centru se nalazi 35 tisuća crvenih ruža postavljenih oko pozornice koja se nalazi u centru terena. Osim toga, navijači su došli dijelom u crnini, a dijelom u zlatno-ljubičastim kombinacijama, zaštitnim bojama LA Lakersa za koje je Kobe odigrao cijelu svoju karijeru.

Dvorana u kojoj je Kobe igrao 20 godina može primiti 19.000 ljudi pa će u njoj biti samo odabrani. Iako su ulaznice koštale od 24,02 dolara, dvije za 224 ili jedna za 224 dolara (broj 2 za Giannu, 24 za Kobeja), dakle, najskuplja ulaznica koštala je oko 1500 kuna, planule su u jako kratkom roku.