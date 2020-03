Klopp 'poludio' kad mu je navijač pružio ruku: Jeb*** idioti!

Liverpool večeras na Anfieldu protiv Atletica igra uzvratni susret osmine finala Lige prvaka, a trener domaće momčadi Jurgen Klopp ozbiljno je shvatio upozorenja stručnjaka o koronavirusu.

Njemački trener nije htio pružiti ruku navijačima dok je izlazio iz tunela. Štoviše, njihov potez ga je razljutio.

- Maknite ruke, je*** idioti! - opsovao je Kloop, a taj se video dijeli društvenim mrežama.

Nijemac se pozdravio s trenerom Atletica Diegom Simeoneom, ali bez rukovanja.

U drugoj utakmici večeras sastaju se PSG i Borussia Dortmund. Taj se susret zbog koronavirusa igra bez gledatelja.

Podsjećamo, Kloppa su nedavno novinari pitali o koronavirusu, a njegov je odgovor postao hit.

- Ne sviđa mi se što je za takvu ozbiljnu stvar mišljenje nogometnog menadžera bitno. Ne razumijem to. O takvim stvarima trebaju govoriti stručnjaci, a ne netko, poput mene, tko nema znanja. U to se nogometni menadžeri ne bi smjeli miješati. Ja ne razumijem politiku i koronavirus, zašto mene pitate - rekao je tada Klopp.

Whether you’ve washed your hands or not, Jurgen Klopp isn’t taking any chances! 🧼 #coronavirusuk pic.twitter.com/zCKLfgxyuD