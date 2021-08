Ključnu utakmicu Rijeke ne prenosi nitko u Hrvatskoj, navijači su ljutiti

Rijeka večeras od 20 sati u Grčkoj protiv PAOK-a igra prvu utakmicu posljednjeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Za sada ni jedna hrvatska televizija nije uspjela otkupiti pravo prijenosa utakmice. Dakako, navijačima Rijeke to se nimalo ne sviđa i traže da im se omogući gledanje utakmice.

No, moguće da tijekom dana dođe do promjene i da se s Grcima postigne dogovor oko prijenosa. Do sada je sve utakmice Rijeke u Europi prenosila Hrvatska nogometna televizija.

Kvalifikacijske utakmice za Konferencijsku ligu, Europsku ligu i Ligu prvaka osim play-offa ne prodaju se u paketu nego se o svakoj utakmici posebno pregovara.

