Keku novi ugovor: Dinamo me zvao prije dvije godine, sad nije

Izbornik slovenske nogometne reprezentacije Matjaž Kek bio je gost emisije "Pod prečko", u kojoj se osvrnuo i na poveznice s klupom Dinama, što je navijačima hrvatskog prvaka najinteresantnija tema. Ali, ako su se nadali dolasku trenera koji je preporodio Rijeku, razočarat će se – potpisao je novi ugovor sa Slovenskim nogometnim savezom.

– To je jedan od najvećih klubova u regiji i ima izvanredne rezultate. Javno sam prije dvije godine rekao da sam dobio ponudu koja je bila primamljiva, no ovaj je put nije bilo. Dinamo je definitivno velik klub, koji je teško odbiti. Ali povezivali su me s puno klubova, s Hajdukom, Rijekom, u novinama sam dva tjedna bio u Hajduku, dva tjedna bio sam u Dinamu, tako vam je to. Sigurno nikad neću trenirati Olimpiju jer sam iz Maribora. Takav sam ja, neki me vole, neki ne – rekao je Kek te dodao:

– Naučio sam prvo nešto završiti, a onda započeti nešto drugo. Završavam posao, potpisujem novi ugovor, a onda krećemo s nečim drugim. Razumijem da novinari vole reći da je to folklor, jednom lijep, drugi put manje lijep. Ono što je rečeno i napisano dio je naših života. Komunikacija sa Savezom bila je čista, problem je bio rezultat. Očekivanja su velika, nogometaši igraju u važnim klubovima i ligama pa se ne možete zadovoljiti mrvicama. Ponavljam, komunikacija s predsjednicom bila je jasna – zaključio je Matjaž Kek.