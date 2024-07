Slovenski izbornik otkrio zašto je dobio crveni: 'Iživljavao se na nama!' Modrić oštro kritizirao suca

Slovenska nogometna reprezentacija svojim navijačima priredila je pravu nogometnu priredbu u dva tjedna koliko su proveli na Europskom nogometnom prvenstvu. Bili su veliko iznenađenje prvenstva kada su u skupini odigrali tri remija protiv Danske, Srbije i Engleske te izborili plasman u osminu finala. Tamo ih je dočekao Portugal kojem su također zadali puno muke i odveli utakmicu sve do raspucavanja s bijele točke.

Premda su tamo Portugalci bili osjetno bolji s golovima Cristiana Ronalda, Brune Fernandesa i Bernarda Silve, kojima je Diogo Costa pridružio tri obrane, za slovensku nogometnu momčad prolazak u nokaut-fazu velik je uspjeh. Portugal je time otišao u četvrtfinale gdje će igrati protiv Francuza, a Slovenci mogu biti ponosni na igru svoje momčadi i žaliti za pokojom propuštenom prilikom.

Heroj ovog europskog puta bio je i izbornik Matjaž Kek pod čijim je budnim okom Slovenija napravila ovaj veliki rezultat. Ipak, izbornik je odjednom isključen u 105. minuti nakon što je sudac Daniele Orsato dosudio penal za Portugal. Bilo je poprilično nejasno zbog čega je dobio izravan crveni karton, a Kek je za Val 202 otkrio što se zapravo dogodilo.

"Orsato se počeo iživljavati, nisam rekao ništa uvredljivo, već sam samo pitao zašto je dosuđen kazneni udarac. Na tu odluku možete gledati kako hoćete. Onda je započeo dijeliti kartone. Bilo bi nepošteno reći da je on kriv za poraz", objasnio je izbornik Slovenije i zaključio: "Neutralizirali smo ih, došli smo do do lopte i u izglednu priliku, ali je nismo iskoristili. Ako to ne napraviš, moraš imati malo sreće. Na ovoj utakmici nismo je imali, ali će nam se sve to vratiti. Samo moramo ostati ponizni i puni poštovanja."

Orsato je dobro poznat Hrvatskoj. Sudio je u polufinalnom porazu protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu u Katru, a i tada je bilo evidentno spornih odluka koje su razbjesnile nogometaše, ali i brojne navijače. "On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne govorim samo o današnjem danu. Ranije mi je sudio i nikad nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa", rekao je kapetan Luka Modrić.

