'Karakter je presudio u našoj pobjedi. Idem to potvrditi protiv Ballkanija, nadam se prolasku skupine'

KORUMPIRANI VRH

Nemanja Vidić oštro: Trebam li i ja u zatvor da dobijem funkciju u srpskom nogometu?

- On govori da je ponosan na to što je bio u zatvoru, priča da je tamo upoznao puno kvalitetnih ljudi. Ja nemam problem s tim da Terzić tako odgaja svoju djecu. Ali on te poruke šalje mojoj, našoj djeci. Šalje poruke da je u redu da idete u zatvor, da je to put da ojačate i dođete do uspjeha - rekao je Vidić