Kapetanica Ježić ne očajava: Rekla sam suigračicama da se jako veselim onime što dolazi

Hrvatske rukometašice rekle su nakon poraza od Španjolske, kojim su ispale sa Svjetskog prvenstva, kako je na njih utjecala situacija s koronavirusom no da su dale sve od sebe te da će one još pobjeđivati na prvenstvima.

- Rekla sam curama da sam ponosna na sve njih, na sve u našem stožeru, zbog svega što smo prošle. Rijetko tko bi to psihički izdržao i pružio ovakvu igru kakvu smo mi prikazale - rekla je kapetanica Katarina Ježić.



- Bez obzira na rezultat, bez obzira na sve, toliko sam ponosna što sam dio ove ekipe, što sam kapetan - dodala je.



Hrvatska je u Torrevieji pred 2.000 gledatelja izgubila 23:27 od Španjolske, čime se kolo prije kraja izgubila iglede za prolazak u četvrtfinale.



- Na kraju sam rekla suigračicama da se jako veselim svemu onome što dolazi, a još je jako puno toga pred nama - poručila je Ježić.

Foto: HRS



Njena kolegica na poziciji pivota, Ana Debelić, zabila je četiri gola iz šest udaraca no to nije bilo dovoljno.



- Dale smo sve od sebe ali bile su bolje. No borile smo se i stvarno dale sve od sebe - istaknula je.



U petak ujutro je brzi antigenski test na koronavirus pokazao kako su fizioterapeutkinja i direktorica reprezentacije pozitivne na koronavirus pa su se sve igračice i treneri dodatno testirali vjerodostojnijim PCR testom čiji je rezultat stigao oko 19 sati, a utakmica je počela u 20.30 sati.



- Ne znam više što da kažem za te situacije - rekla je Valentina Blažević, sa sedam pogodaka najbolji strijelac utakmice.

- Ovaj put je čak bilo malo bolje pa smo se i šalile na račun toga. Sjedile smo i čekale, pa razmišljale jesi li ti ili nisi, tko je...da li je netko od igračica i ako je kako ćemo igrati - dodala je.



To se dogodilo nakon što su ponedjeljak ostale bez tri vanjske igračice Ćamile Mičijević, Doris Krsnik i Ivane Dežić.



- To ne utječe dobro na naše glave uoči utakmice. Ali koncentrirale smo se tu kada smo došle pa dale sve od sebe. Mislim da smo stvarno dale posljednje atome snage pa možemo biti zadovoljne - rekla je Blažević.