Kaos u kosovskoj reprezentaciji, izbačena tri igrača, predsjednik prijetio jednom od njih

Iako je jučer u sklopu Lige nacija razbila Cipar 4-0, u reprezentaciji Kosova situacija je sve, samo ne bajna. Naime, trojica reprezentativaca su zbog nediscipline suspendirana iz reprezentacije, a radi se o igračima iz liga petice: Edonu Zhegrovi (Lille), Arjanetu Muriću (Ipswich) i Florentu Musliji (Freiburg).

Njih trojica su za vikend do kasnih noćnih sati večer proveli u jednom noćnom baru, i ispalo je da im to nije prvi put, samo su svoje provode dobro prikrivali od javnosti. Sve do vikenda nakon poraza od Rumunjske 3-0. A onda su na scenu stupili izbornik Kosova Franco Foda i predsjednik Agim Ademi i nastao je kaos.

Prvo ih je izbornik u dogovoru sa savezom potpuno odlučio eliminirati iz reprezentacije, a predsjednik je jednom od igrača rekao da će mu uništiti karijeru i "polomiti noge".

"Pravila se moraju poštovati. Jako je bitno da se reprezentacija poštuje. Odluka o izbacivanju donio je izbornik. Razlog je što su izašli bez dozvole u kasnim satima. Savez podržava odluku izbornika. On je samo radio po pravilima", rekao je Ademi, a potom odgovorio kritičarima:

"Mene baš briga za sve koji nemaju nikakve veze s nogometom, a znaju kritizirati. Bitni su mi samo oni koji su umiješani i koji znaju nešto o nogometu".

U kosovskim medijima ostali su šokirani Ademijevim riječima:

"Skandal. Jedan od izbačenih nogometaša, koji je želio ostati anoniman, priznao je da mu je Agim Ademi zaprijetio riječima: ‘Slomit ću ti noge, upropastit ću ti karijeru", kaže novinar Arlind Sadiku, a ni igrači nisu htjeli prešutjeti cijelu tu situaciju. Murić je ovu odluku doživio kao nepoštenu:

"Odluka koja je donijeta protiv nas nije poštena, a sve glasine koje kruže također nemaju veze i istinom", kaže Murić, dok je Zhegrova samo kratko dodao: "Ja ću pričati samo na terenu".