Hrvatica na OI nastupa za Kanadu: Rođena sam tamo, ali kod kuće je sve bilo hrvatsko

Vidjevši da je ždrijeb Leni Stojković (49 kg) za prvu protivnicu dodijeli Kanađanku Josipu Kafadar bilo je jasno da ta djevojka vuče korijene s prostora bivše SFRJ. Štoviše, kako rijetko tko od bivših zemalja svojem ženskom djetetu daje ime Josipa bila je velika vjerojatnost da je riječ o Hrvatici s kanadskom putovnicom.

A da smo slutili dobro sama Josipa dala nam je odmah do znanja:

- Ne moramo pričati engleski, možemo hrvatskim jezikom.

Ova simpatičan djevojka ubrzo je pojasnila svoju korijensku priču o kojoj smo znali tek da su njeni roditelji izbjegli u Kanadu radi ratnih zbivanja na prostoru bivše SFRJ.

- Moj tata je iz Travnika a mama iz Sarajeva ali su oboje Hrvati. Ja jesam rođena u Kanadi ali sam uvijek pričala hrvatski, sve kod kuće je bilo hrvatsko.

Josipu je podržala i hrvatska zajednica, točnije Hrvatska seljačka stranka Vancouver, organiziravši piknik za nju.

- Znate kakvi su naši ljudi, poštuju sport i sportaše. Bilo im je drago da meni nešto pomognu.

No, zacijelo im nije bilo drago kada su vidjeli na koga Josipa ide u prvom kolu. Na Hrvaticu i to dvostruku svjetsku prvakinju do 46 kilograma.

- Bilo bi mi draže da sam se borila s nekim koga ne poznajem. Mi se dosad nismo borile ali smo trenirale zajedno. Bila sam ja prijašnjih godina nekoliko puta na pripremama u njenom klubu Marjan. A sparirala sam i s drugim curama.

Josipa je od Lene izgubila ali je bila jako tvrd orah (0:0, 5:6).

- Zašto bi njoj bilo lako. No, ja njenog trenera Šišu i Lenu poštujem, ona je fina osoba, i sada meni preostaje navijati za nju kako u četvrtfinalu tako i dalje. Ako bi ušla u finale, bilo bi to dobro i za nju ali i za mene jer bi me povukla u repesaž - zaključila je Josipa.

>> Ovako su izgledali mali vatreni prije nego su postali slavni. Neke od njih nećete prepoznati