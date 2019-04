Kako nas vide Kinezi: Fascinira koliko volite sport, ali hrana vam i nije nešto

Na igralištu NK Trešnjevke posljednjih šest mjeseci svakodnevno trenira skupina mladih marljivih kineskih nogometaša. Rezultat je to suradnje s ministarstvom sporta Republike Kine i pekinškim sportskim sveučilištem.

Grupa dječaka od 15 do 16 godina, inače smještenih u hostelu Arena na zagrebačkom Laništu, živi nogomet u Zagrebu, a članovi NK Trešnjevke dobar dio dana provode s njima, i to ne samo na terenima.

U programu vođenom u popularnoj Trešnji pod vodstvom glavnog koordinatora i predsjednika kluba Nenada Mašine, zadužen je po jedan glavni trener, kondicijski trener i trener vratara. S mladim nogometašima iz Kine došao je njihov prevoditelj te jedan trener koji uči i educira se s igračima.

Putuju po Hrvatskoj

– Tu su stigli krajem listopada, a razlika između tada i sada jako je vidljiva, što bi se reklo, nebo – zemlja. Imaju treninge svaki dan, tri puta tjedno po dva treninga, a igraju jednu do dvije utakmice tjedno, ovisno o vremenu – počeo je razgovor predsjednik kluba.

Svi iz Trešnjevke već izgledaju kao da su članovi obitelji kineskih dječaka koji iz dana u dan nogometno napreduju, a predsjednik se nije libio dati iskrenu sliku o tome koliko njegova kineska momčad vrijedi i koliko zapravo u njoj ima potencijala.

– Dečki su stvarno dobri. Njihov pristup radu jako je kvalitetan, pogotovo kad uzmemo u obzir da i njima nije lako jer su odvojeni od roditelja i da je sve ovo velika promjena za njih. Njihovo inicijalno stanje nije bilo na vrhunskoj razini kad su tek došli. Tu je bilo nekih desetak igrača koji su automatski pokazali da se s njima može nešto dobro napraviti, zatim pet-šest koji su pokazali nešto između i nekoliko njih koji u startu nisu pokazali da su za nogomet. Od tada se stanje drastično popravilo, baš su napredovali.

Kakav je život općenito s tom djecom, s obzirom na to da ste napomenuli kako je cilj povezati se i izvan nogometa?

– Naravno, kao i sva djeca u toj dobi, imaju oni nekih svojih mušica i potreba, ali suradnja s njihovim prevoditeljem i trenerom jako je dobra. Osim na treninzima, svi se zajedno družimo i izvan terena. Putujemo i provodimo slobodno vrijeme zajedno, evo baš ovaj vikend putujemo do Nacionalnog parka Krka pa do Šibenika. Već smo bili i do Trakošćana, Pule, Karlovca...

Kako je taj projekt prihvatio klub u samom početku? Kako ste ga vi prihvatili?

– Meni je to bio zanimljiv projekt ponajprije zato što volim izazove. Normalna je stvar da su oni nama kao sportaši nepoznanica, pa tako i rad s njima, no zbog toga su tu i njihovi treneri koji i nama pomažu da prilagodbu nogometaša učinimo jednostavnijom.

Nemamo problema s jezičnom barijerom i s radom sa strancima. Svakodnevni rad doveo je do toga da mi već napola govorimo kineski, a oni napola hrvatski. Jako su brzo prihvatili kulturu jer naš tempo života puno je smireniji i laganiji nego li njihov u Kini, tako da im se nije bilo teško zaljubiti u Hrvatsku.

Kad su se već oni zaljubili u Hrvatsku, što se vama najviše dojmilo kod njih?

– Ja neću reći da su po predispozicijama dominantni u odnosu na našu djecu. Dapače, čak bih rekao i obrnuto, ali s druge strane ove dečke iz Kine krase poniznost i kultura. Spremni su sebe staviti u drugi plan, slušati autoritet i raditi kako treba.

Što se tiče konkretnog plana, sve je već unaprijed dogovoreno...

– Potpisan je ugovor o suradnji na pet godina, a svaka ekipa koja dolazi provest će u hrvatskim klubovima koji su u programu tri godine – kaže predsjednik Trešnjevke.

Dečki uživaju u Hrvatskoj, a fascinira ih koliko smo mali, a sportski tako uspješni.

Kinezi: U sport unosite emocije

– Jako nam se sviđa ovdje, najviše zbog nogometa. Nogometni treneri i svi s kojima surađujemo ovdje jako su nas se dojmili. Sam grad i život nisu sam toliko velika promjena, ali način treniranja i rada jesu, i to nabolje. Iznenadilo nas je koliko ovdje svi vole sport, kod nas je sport nekako manje važan nego li je ovdje.

Iznenadilo nas je i koliko puno različitih sportova vole Hrvati. Ovdje ljudi sport shvaćaju jako ozbiljno, sport im je dio života. Čak i ljudi koji se ne bave sportom, nego samo gledaju utakmice emocionalno reagiraju kad je riječ o sportu.

Za ljude to ovdje nije posao, uživaju u fizičkoj aktivnosti i natjecateljskom aspektu – preveo je riječi mladih nogometaša Di Binbin, glavni prevoditelj kineske delegacije, ali i pomoćnik treneru na obuci Zhangu Zhiminu.

Mladići kažu da će im u ljetnoj stanci nedostajati Zagreb, no ne zbog hrane.

– Sve nam se ovdje sviđa, ali hrana nikako. Kineska je ipak najbolja na svijetu – zaključili su.