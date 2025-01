Kako je uspjela rukometna senzacija? Legendarni trener otkriva dobro čuvanu tajnu

Rukometaši Brazila i Portugala najugodnije su iznenađenje ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Obje reprezentacije prvi su put u povijesti izborile plasman u četvrtfinale, među osam najboljih. I to u skupini u kojoj su bile ispred velikih favorita Švedske, Španjolske i Norveške. Prvi put će se tako u četvrtfinalu na svjetskim prvenstvima nadmetati jedna južnoamerička reprezentacija. Za sada je to izvan Europe uspjelo samo afričkim reprezentacijama, Egiptu i Tunisu.

Portugal je ovakvo što nagovijestio na europskim i svjetskim juniorskim prvenstvima na kojima je njihova reprezentacija ostvarivala sjajne rezultate. Tako su na dva uzastopna europska juniorska prvenstva osvajali druga mjesta, 2022. i 2024., a 2018. su bili treći. Na EP-u do 18 godina bili su jednom prvi, jednom drugi, a zanimljiva je bila 2019. kada su bili četvrti na europskom i svjetskom prvenstvu. Na svim tim natjecanjima mladih nastupili su igrači koji danas čine okosnicu seniorske reprezentacije. Na juniorskom EP-u 2022. godine u sedmorku turnira izabrani su Francisco i Martin Costa, danas dva najbolja igrača Portugala na ovom Svjetskom prvenstvu. Francisco igra na mjestu desnog, a Martim na mjestu lijevog vanjskog pucača. Obojica trenutačno igraju za Sporting ali su "vruća roba" i sigurno im se smiješi odlazak u neki veći klub.

Portugal ima jaku ligu. Uz Sporting tu su još Porto i Benfica – tri kluba koja igraju važnu ulogu u europskom klupskom rukometu. Uostalom, samo tri reprezentativca igraju izvan Portugala – Frade je u Barceloni, Cavalcanti u Melsungenu, a Arei u Tremblayu. Najbolje rezultate u Europi ostvario je Sporting koji je dvaput osvojio Challenger kup, 2010 i 2017., a šest puta su igrali u četvrtfinalu raznih europskih kupova. U Ligi prvaka umalo su završili na Final-four 2023. kada su za samo jedan pogodak u dvije utakmice ispali od francuskog Montpelliera.

- Portugal je napravio nešto drukčije kako bi napredovao. Svojedobno se pojavila Norveška s brzom igrom, a onda je Portugal počeo stalno u napadu igrati sedam na šest. I igraju to jako dobro, bez puno pogrešaka. Nije to klasičnih sedam na šest da "parkiraju" dva kružna napadača na crti, nego igra sedam na šest s puno križanja i akcija, to im je donijelo rezultat – rekao je Nenad Šoštarić, rukometni trener.

Portugal ima jaku školu rukometa, pogotovo u tri, četiri najbolja kluba?

– Tako je, a tajna je u tome što su se vodeći portugalski klubovi financijski vezali uz nogometne. Ista priča je s Portom, Sportingom, Benficom i Bragom. Svaki od tih klubova ima svoje dvorane u kojima mogu trenirati cijeli dan, a da im nitko ne smeta. Istina, nogomet je sport broj jedan u Portugalu, ali ima rukomet itekako veliku bazu, i to ne samo u Portugalu jer veliki broj djece onamo dolazi iz Angole i Brazila i trenira rukomet. Za sada nisu toliko financijski jaki da budžetom mogu parirati Kielu, Kielcu, Veszpremu, Barceloni ili PSG-u, ali polako... Za sada u portugalskim klubovima ne igraju velike inozemne zvijezde premda ih se može naći. Primjerice, sjajni egipatski vratar Mohamed Aly brani za Sporting. Utakmice portugalskog prvenstva jako su dobro posjećene, pogotovo kad se igraju derbiji između četiri vodeće ekipe. U dvoranu dolaze uglavnom nogometni navijači koji se presele u rukometnu dvoranu – priča Šoštarić.

Za razliku od Portugala, Brazil nema jaku domaću ligu. Svi njihovi najbolji igrači godinama igraju u Europi, i to uglavnom u Francuskoj (St. Raphael, Montpellier, Chartres, Istres) i Španjolskoj (Barcelona, Valladolid), a njihov trenutačno najbolji igrač Langaro igra za Dinamo iz Bukurešta.

– Brazilu se sve poklopilo na ovom turniru. Naravno, igračku kvalitetu imaju jer svi igrači igraju u Europi, iskusni su, imaju znanja. Pobijediti Švedsku i Norvešku nije mala stvar. Imaju i sjajnog vratara koji primjerice protiv Švedske obrani 20 lopti. Sad, hoće li Portugal ili Brazil napraviti korak više i plasirati se u polufinale? Brazilu će to teško poći za rukom jer u četvrtfinalu ga čeka Danska, a Portugal bi itekako mogao iznenaditi Njemačku – zaključio je Šoštarić.