Kakav put našeg sportaša: Prebolio koronu pa postao najbolji 'scorer' lige

Odbojkaši Hrvatske danas će u Apeldornu igrati odlučujući susret za plasman na Europsko prvenstvo. Suparnik je Nizozemska, koja nas je pobijedila na prvom kvalifikacijskom turniru u Zadru.

– Svi smo na okupu, nema ozlijeđenih nakon prvog turnira. I Mihalj se oporavio, tako da u punom sastavu jurišamo na naš ovogodišnji cilj, a to je nastup na Europskom prvenstvu. To nam je svima velika želja jer nažalost nismo često imali priliku sudjelovati na tim kontinentalnim natjecanjima. Imali smo dosta težak put do Nizozemske; rano ujutro u četvrtak autobusom od Zadra do Splita, pa zrakoplovom do Zagreba i onda do Amsterdama te na kraju još busom do Apeldoorna – rekao je Leo Andrić, primač-pucač naše reprezentacije, dodavši:

Naučili smo nešto iz Zadra

– Postoji još niz kalkulacija o odlasku na EP kao najbolji drugoplasirani, no time ćemo se baviti kasnije. U svakom slučaju, idemo maksimalno ozbiljno i koncentrirano, u borbu za svaki poen, i svaki set, jer će se sve to kasnije valorizirati.

Nizozemska nas je u Zadru pobijedila s 3:1, no mogla je ta utakmica završiti i u našu korist.

– Još se prisjećamo tog prvog seta u Zadru, koji smo izgubili s 32:30, i u kojem smo imali svoje prilike za osvojiti ga. Jer, da je prvi set pripao nama utakmica bi sigurno otišla u jednom sasvim drugom smjeru, povoljnijem za nas. Ali, naučili smo nešto iz tog susreta i puni samopouzdanja očekujemo današnji susret s Nizozemskom – istaknuo je Leo koji je proteklu sezonu igrao za francusku Nicu.

– Bila je dosta teška i turbulentna sezona, jer nije baš najbolje krenula. Dobio sam COVID-19 odmah na početku sezone, pa je trebalo poslije dosta vremena da se vratim u pravu formu. Na kraju je ispalo odlično za mene, bio sam najbolji scorer lige, no klub je nažalost završio na pretposljednjem mjestu jer smo imali dosta problema s ozljedama i bolestima – istaknuo je Andrić.

Nice već godinama ima hrvatski štih, čak 19 godina u dva navrata vodio ju je Siščanin Mladen Kašić, a kada je lani otišao u Sete, naslijedio ga je Ratko Periš. Također, poput Andrića, Karlovčanin, pa se može reći da je karlovačka veza presudila u ovom transferu. Prije dvije sezone, pak, u Nici je igrao i Tino Hanžić, a prije toga i Matija Sabljak, Stanislav Zimakijević, Dragan Puljić, Jure Boriskijević.

U Kielcu rukomet ipak popularniji

Leo je u karijeri igrao u brojnim klubovima, a posebnu mu je u sjećanju ostala Poljska gdje je igrao za Kielce.

– Igrao sam u klubu koji se borio za ostanak, ali i koji se borio s financijama. Kad sam otišao, sljedeće godine odmah je ispao iz lige. Ipak je u Kielcu rukomet popularniji i više se ulagalo. No, šest-sedam klubova u ligi top su topova. I po rosteru i po financijama. Njihove dvorane rasprodane su mjesecima unaprijed i za domaće i za europske utakmice. Bilo mi je gušt igrati.

Prije dolaska u Nicu igrao je u Kini i Južnoj Koreji. Sa samo 17 godina zaigrao je za seniorsku reprezentaciju Hrvatske. U domaćoj ligi prije odlaska u inozemstvu igrao je za Karlovac i Ribola Kaštelu.

– Nadamo se svi plasmanu na Europsko prvenstvo, mislim da imamo snage i kvalitete za to, ima tu u reprezentaciji dosta mladih i talentiranih igrača. Veselim se i nastupu u Europskoj ligi, gdje također očekujemo dobre rezultate i plasman na završni turnir – zaključio je Leo Andrić, koji je 2018. bio proglašen za MVP igrača Srebrne lige, u godini kada je Hrvatska bila prva na završnom turniru.