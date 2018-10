Kada ti netko naudio to ne znači da je ispravno uzvratiti istom mjerom

Dvostruki UFC-ov prvak Daniel Cormier, koji je inače i timski kolega Habiba Nurmagomedova, preko društvenih je mreža iznio svoje mišljenje o događanjima s UFC 229 priredbe.

U svojoj poruci izražava razočaranje kaotičnim raspletom velike večeri, ali i ističe da se takve stvari mogu dogoditi kada stvari postanu previše osobne, piše Fightsite.

Prema Cormieru nekoliko je faktora utjecalo na sve ono što smo vidjeli u lasvegaškoj T-Mobile Areni.

'Samo zato što ti je netko naudio ne znači da mu je ispravno uzvratiti istom mjerom. Conor to nije zaslužio. Nitko nije. No, za neke stvari jednostavno nema mjesta u promociji borbe. Tu možemo nabrojati religiju, obitelj i državu. Bacanje onih stvari u Brooklynu… Za Habiba to nije bila promocija, to je bilo osobno. To su vam različite kulture', napisao je Cormier na Twitteru.

UFC-ov prvak je istaknuo da McGregor nije podigao optužnicu protiv Habibovih kolega.

'To mi govori kako je njemu jasno da se njih dvojica međusobno ne vole i da se ovakva s..nja onda događaju. To je bio Conorov gangsterski potez. On je u borbi pokazao srce. Koja luda večer, volio bih da se samo priča o meču', zaključio je Daniel Cormier.

>> Pogledajte kako je Thompson iz ringa pjevao za Hrgovića!