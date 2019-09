Kada se kući vrati medaljom u klubu je dočekaju s cvijećem i štruklima

Nikolina Ćaćić, 18-godišnja članica zagrebačke Omege, opet se s velikog natjecanja vratila s odličjem. Nakon prošlogodišnjeg srebra sa mlađeseniorskog Svjetskog prvenstva, Nikolina se ove godine izborila i za mlađeseniorsko europsko srebro.

U to ime u njenom su ju klubu dočekali sa cvijećem i štruklima, ali i s podrškom koja će joj trebati u nastavku karijere.

- Ovo mi je posljednja medalja na natjecanjima do 18 godina i sada prelazim u seniorke. Ja sam za to spremna.

Ne bojim se starijih i snažnijih

A taj prijelaz iz juniorskog u seniorski boks zna biti vrlo osjetljiv zbog sučeljavanja sa puno jačom silom nasuprot.

- Istina je to, no ako se trenira povećanim intezitetom i ako ste si sve dobro u glavi posložili, onda to ne bi trebao biti problem. Nekima je problem u tom vremenu tranzicije što nailazite na dosta starije i snažnije cure, no meni to neće biti problem. Ja sam imala dosta uspona i padova, sama sam se nosila s njima pa ću znati i sa ovim.

Nikolina boks trenira pet godina, a nije bilo godine da nije bila prvakinja Hrvatske.

- Uzela sam kadetski naslov, a potom i dva juniorska i dva mlađeseniorska. Od mojih samih početaka ja sam nizala medalje.

Baš kao i mnogim drugim mladim boksačicama, i Nikolinih san je profesionalni boks.

- To mi je u planu nakon OI u Parizu 2024. i olimpijske medalje. Pokušat ću se ja kvalificirati i za Igre u Tokiju 2020. no treba stvari gledati realno.

Voljela bi, kaže, dobiti priliku kakvu je dobila Ivana Habazin koja će se u listopadu boriti za svjetski profesionalni naslov sa favoriziranom Amerikankom Claressom Shields.

Krhka cura koja jako udara

- Ivana je dobila veliku priliku i čini mi se da je za nju i fizički i psihički posve spremna, a ima i odličnog trenera i dobre uvjete. Ja se stvarno nadam da će ona demantirati sve one prognozere koji kažu da ona nema izgleda.

A kakvi će biti Nikolinini izgledi da završi fakultet (KIF) koji je upravo upisala?

- Zbog priprema za maturu, a svaki vikend sam bila na njima po 7-8 sati, nisam mogla ići na neke turnire, no nije mi žao. Moj trener Franjo Kristić i Hrvoje Balen jako su mi puno pomagali oko toga, a uspjela sam se i upisati na faks za koji mislim da će mi pomoći u sportskom razvoju. I zato se radujem svim novim znanjima.

A prva boksačka znanja usadio joj je upravo trener Kristić.

- Kada je ona počela dolaziti, ja sam još bio u Sesvetama i mi nismo njoj tada poklanjali previše pažnje jer bila je mala, krhka, curica koja je tukla po vreći. No, onda smo ju pitali da li bi htjela ići na Prvenstvo Hrvatske i ona je pristala, a ja sam ju tada preuzeo. Već sa 14-15 godina primjetio sam da je nadmoćna u svom naraštaju. Pomislio sam tada, ako nastavi trenirati, mogla bi početi osvajati i međunarodne medalje i to se i dogodilo - kazao je trener.

>> Pogledajte kako je Thompson iz ringa pjevao za Hrgovića!