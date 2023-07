'Kad Perišić nešto obeća, to je sto posto! Svaka čast Bobanu i Žutom, ali Ivan je najveći nakon Modrića'

- Čuo sam još ranije da se Ivan vraća u Split, iz pouzdanih, obiteljskih izvora. I tu nema ništa nemoguće i nerealno, iako je glupo bilo što komentirati prije nego što ugovor bude potpisan - za Večernji list kazao je Zoran Vulić, trener koji je Ivana Perišića uveo u seniorsku momčad Hajduka kada je Omišanin imao 17 godina.

Povod razgovoru bio je istup Gianluce di Marzija, talijanskog novinara specijaliziranog za transfere, koji je putem Twitttera objavio da je Perišić vrlo blizu povratka kući te bi u narednim danima trebao raskinuti ugovor s Tottenhamom kako bi mogao potpisati za Hajduk. Informaciju je vrlo brzo demantirao Fabrizio Romano, stručnjak za transfere koji je u prisnim odnosima s Perišićem. Vulić ipak priželjkuje Perišićev povratak, prisjećajući se usput i Ivanovog odlaska iz Splita u Sochaux, koji je po njega nakon priprema poslao privatni avion

- Bio je čudo od djeteta, odskakao je kao što odskače svaki izvanserijski talent koji može igrati s duplo starijima od sebe, a Ivan je bio taj, ispred svoje generacije. Bio je mala mašina, s dvije noge i plućima za tri igrača. O karakteru neću puno trošiti riječi, taj je uvijek tražio od golmana da njemu baci loptu kad se kreće u napad, a pored njega bili su stariji suigrači. Kada to vidite, uz talent koji je pokazivao, jasno vam je da taj mali ima preduvjet za velike stvari. Dao sam mu povjerenje, kao i Ivanu Striniću i Nikici Jelaviću i čini se da sam pogodio, svi su kasnije postali hrvatski reprezentativci.

27.12.2021.,Split - Dvorana gripe. Turnir "Cetiri kafica' . . Ivan Perisic najbolji igrac i najbolji strijelac turnira.

Hrvatski reprezentativac, koji u 34. godini igra u vrhunskoj formi, izgubio mjesto u prvom sastavu Tottenhama nakon odlaska trenera Antonija Contea, s kojim je radio u Interu i koji ga je doveo na Otok. S Conteovim odlaskom promijenio se i sustav igre prve momčadi u londonskom klubu, gdje je Perišić ugovorno vezan još godinu dana, a za njegov dolazak zainteresirani su i jaki klubovi poput Fenerbahčea koji je navodno ponudio osam milijuna eura za otkup. Perišića vabe i lukrativnim ponudama iz Saudijske Arabije, ali Vulić tvrdi da se to ne može usporediti s Hajdukom.

- Ovdje se dolazi iz ljubavi, ne zbog novca. Vjerujem da tu ne bi bilo dileme kod Perišića - smatra Vulić.

Perišić je već dvaput kazao kako će se vratiti u Hajduk, za koji nikada nije službeno nastupio. Vulić nam je ispričao da mu nije padalo napamet 'spuštati rampu'.

19.10.2006., Split - Momcad Hajduka u sezoni 2006./2007. Trener Hajduka Zoran Vulic

- Zašto, tko bi mogao tako nešto učiniti? Imao je ponudu života, privatni avion došao je po njega, nismo imali nikakve šanse da ga zadržimo tada, za nikakav novac, a nudilo mu se ono što smo mogli ponuditi... Vjerujem i da Ivan nije zaboravio na to, zapravo sam siguran da će doći ovdje i odužiti se klubu, ali i navijačima koji ga dugo čekaju. Rekao im je da će se vratiti, a kad Ivan nešto kaže, onda je to sto posto, budite sigurni. Kada sam ga zadnji put sreo, kazao mi je da mu je želja nastupiti u engleskoj ligi. Ubrzo je tamo i otišao. On ne govori 'u prazno'.

Vulića samo pitali je li mu Perišić govorio i o namjeri povratka u Hajduk .

- Ne, to mi nije rekao on, ali ja to priželjkujem... Kada će se njegov povratak dogoditi, to nitko osim njega i Hajduka ne može sada potvrditi. Priča je puno ali ja vjerujem da će se vratiti i navijam za to. Navijam da napravi ludilo kao i Livaja svojim dolaskom. S Perišićem bi titula postala opipljiva, dok borba za titulu uvijek mora biti realnost Hajduka. Pitat će se nešto i druge klubove, ne vidim baš tu krizu Dinama o kojoj se govori. Hajdukove šanse s dolaskom Perišića bi duplo narasle, kao što bi narasla i kvaliteta ostalih igrača, zamislite samo koliko bi Livaji zabijao da je imao Perišića na krilu. Takvi igrači mijenjaju sve, poput Luke Modrića. Smatram da je Perišić, bez obzira na veličine poput Bobana, Prosinečkog, nakon Modrića najbolji naš igrač u povijesti.