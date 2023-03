Junak Kovačić napokon je izašao iz Modrićeve sjene, ali je još jedan vatreni odigrao kao iz udžbenika

I to smo dočekali: nakon 93 nastupa za Hrvatsku, u kojima je postigao samo tri pogotka za Hrvatsku (jedan Gibraltaru, dva Portugalu – u utakmici u kojoj je Hrvatska bila poražena), Mateo Kovačić napokon je postao veliki junak! Igrač utakmice, dvostruki strijelac, prva violina – baš sve što se od jednoga velikoga nogometaša oduvijek očekivalo. A on je do sada često bio samozatajan, suzdržan, rezerviran, ponekad i impresioniran, unatoč svojoj neslućenoj darovitosti.

I napokon je 'mali' Mateo izašao iz sjene svoga dječačkoga idola, prijatelja, suigrača koji mu je oduvijek najveća podrška, Luke Modrića. Bio je ovo dan za pamćenje, u kojemu je Mateo debelo nadmašio sve aktere utakmice; milo dijete i tiha voda pretvorila se u goropad koja je utišala zaglušujuću Bursu i odvela Hrvatsku do velike pobjede.

Mateo je doista bio 'tri u jedan': defenzivno nepogrešiv, odgovoran i bespoštedan, u kreaciji razigran, lepršav, rastrčan, nadahnut, a u završnici neumoljiv. Dva puta je Kovačić u prvom poluvremenu ušao u završnicu akcija, poput pravoga strijelca nadajući se lopti, iščekujući je poput gladnoga killera, taj refleks donio mu je dva zlatna pogotka koja će pamtiti cijeloga života. Zahvaljujući Mateovoj upornosti, hladnokrvnosti i genijalnosti, Hrvatska je izašla kao pobjednik iz najteže bitke kvalifikacija za EP i potpuno isprala gorak okus remija s Velšanima.

Istina, Hrvatska je u Bursi iskazala i niz slabosti, koje srećom nisu bile kažnjene, osobito u prvih deset minuta utakmice, kada je čudesno spašavao vratar Livaković, nakon šuteva Ündera i Aktürkoglua. Bilo je to razdoblje neshvatljive dekoncentracije zadnje linije, ali i indisponiranoga Brozovića, čije loše fizičko stanje na žalost dolazi na naplatu. Iznenađujuće neraspoložen bio je i Joško Gvardiol, inače nesklon kiksevima, kao da je bio 'na iglama', kao da ga je pojela trema u užarenome ambijentu stadiona u Bursi. Od stopera od sto milijuna eura ne očekuje se da tako podlegne pritisku, u tako važnoj utakmici.

Istododno, Josip Šutalo ponovno je bio na vrhuncu svoje moći, hladan, pribran i beskompromisan, kao iz nogometnoga udžbenika, u poglavlju: 'Prototip idealnoga centralnoga braniča'.