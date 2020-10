PRVI TURNIR OD KORONE

Judo se u Dubrovniku vratio na svjetsku scenu

Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) wazarijem protiv Slovenke Tropan došla je do srebrne medalje, dok je Tena Šikić (do 57 kg) kroz repasaž stigla do brončane medalje svladavši Čopić iz Srbije, natjeravši je na tri kazne.