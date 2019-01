Još uvijek me više pamte kao mistera nego kao rukometaša

Jakov Vranković, uz Marina Šipića i Davida Mandića, najugodnije je iznenađenje Svjetskog prvenstva, barem što se tiče hrvatske reprezentacije. Ušao je u reprezentaciju nakon što se lani od nje oprostio Marko Kopljar.

Još nije naš prvi desni vanjski igrač, ali ističe se borbenošću u obrani, koja mu je očigledno puno jača strana nego napad gdje se baš često ne odlučuje na šut.

>> Pogledajte komentar novinara Mladena Miletića o suđenju na utakmici Hrvatska - Njemačka

[video: 28987 / ]

No, u utakmici s Njemačkom odlučio se na šut u trenutku kada je Hrvatska stizala rezultat i njegova “praćka” prošla je njemačkom vrataru Heinevetteru kroz noge.

Nije tajna da se nametnuo izborniku Červaru lani na prijateljskim utakmicama sa Švedskom u gostima. Potvrdu da je on taj, uz Luku Stepančića, Červar je dobio na Mediteranskim igrama u Tarragoni gdje je Hrvatska osvojila zlato. Igrao je i obje kvalifikacijske utakmice protiv Crne Gore za odlazak na Svjetsko prvenstvo, kao i prve dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine.

Zagrebu je bio preskup

Na poziciji desnog vanjskog pucača imamo velik izbor igrača uz Stepančića i Vrankovića (Bruno Butorac, Šime Ivić, Luka Šebetić, Ivan Martinović), ali Jakov se izborio za svoje mjesto pod suncem.

Taj 25-godišnjak rođen je u Splitu gdje je za Brodomerkur igrao prve dvije sezone. Iz Splita otišao je u Katar gdje je igrao za Al Rayyan, a 2013. preselio se u Francusku gdje je igrao za Dijon.

Najdulje se zadržao u Rumunjskoj gdje je za bukureštanski Dinamo igrao pune tri sezone, a od 2017. je u mađarskom klubu Tatabányi. Želio ga je u svoje redove dovesti PPD Zagreb, ali je odšteta bila prevelika. Igrama na SP-u sigurno si je povisio cijenu i ne bi bilo iznenađenje da ga uskoro vidimo u njemačkoj ili francuskoj rukometnoj ligi.

Debitirao je ove godine na velikom natjecanju, a prošle sezone i u Ligi prvaka gdje s Dinamom iz Bukurešta nije uspio proći skupnu fazu. Na deset utakmica u skupini postigao je 32 pogotka, najviše Motoru iz Zaporožja (osam) i turskom Beşiktaşu (sedam).

– Želim da me javnost u Hrvatskoj ponajprije pamti kao dobrog rukometaša. Nažalost, još je uvijek poznatija ona priča iz 2016. kada sam postao mister turizma. Priča je ispričana već sto puta, ali ću je još jednom ponoviti. Htio sam s prijateljima ljetovati u Poreču, no kako nije bilo smještaja, odlučio sam se prijaviti za spomenuti izbor. Plan mi je bio da besplatno ljetujem i usput se dobro zabavim, a na kraju se dogodilo da sam pobijedio. Nažalost, na svjetski izbor u Panamu nisam išao jer me novi klub, Tatabánya, nije pustio – istaknuo je Jakov.

Rukomet mu nije bio prvi sportski izbor, trenirao je i atletiku.

– Bilo je to više rekreacijski. U atletici bio sam dobar na 400 metara prepone. Potom sam na televiziji gledao kako rukometaši osvajaju zlatnu olimpijsku medalju u Ateni i rekao sam roditeljima da bih želio igrati rukomet. Mama je rekreativno igrala rukomet i bila je dobra prijateljica sa Žarkom Balićem, ocem Ivana Balića – rekao je Jakov, koji ima i diplomu Kineziološkog fakulteta u Splitu.

Jedno vrijeme bio je aktivan i u politici, i to kao član HSLS-a. Iako ne krije svoje liberalno opredjeljenje, priznaje da se politikom ne namjerava baviti. Sport je ipak ono što ga najviše zanima.

Sjećate li se tko je bio miss turizma kada ste vi pobijedili za mistera?

Juniorsko srebro iz 2012.

– Kako ne, pobijedila je moja sugrađanka Lara Vukušić. Ne čujemo se baš svaki dan, ali kad se sretnemo u Splitu odemo na kavu – kazao je Jakov.

>> Pogledajte što je izbornik Lino Červar rekao o suđenju protiv Njemačke

[video: 28981 / Lino Červar bijesan nakon poraza od Njemačke]

Zanimljivo je da se Larina sestra Dora također natjecala u izboru ljepote. Ona ima titulu fotomodel godine na strukovnom izboru modela godine.

Jakov je bio član hrvatske juniorske reprezentacije koja je na Europskom prvenstvu u Turskoj 2012. godine osvojila srebrnu medalju. U toj generaciji igrali su Stipe Mandalinić (danas član Füchsea), Filip Ivić (Kielce), Domagoj Pavlović (Melsungen), Ante Kaleb (Azoty), Šime Ivić (Meškov), Teo Čorić (Rhein Vikings) i Sandro Obranović (Meškov).