Još samo pobjeda dijeli je od plasmana karijere

Prvi put u karijeri Donna Vekić nanizala je dvije pobjede nad igračicama iz Top 10 na istom turniru. Dogodilo se to na jakom WTA turniru u Tokiju (799.000 USD), na kojem je 22-godišnja Osječanka u prvom kolu pobijedila Amerikanku Sloane Stephens, devetu tenisačicu svijeta, sa 6:4, 6:4, a jučer u četvrtfinalu i Francuskinju Caroline Garciju, četvrtu na WTA listi, sa 6:3, 6:4 (iskoristivši treću meč-loptu, nakon sat i 16 minuta igre). Između njih dvije u drugom je kolu nadjačala Britanku Johannu Kontu, 43. na svijetu, također u dva seta, sa 6:3, 7:5, pa je tako Donna bez izgubljenog seta stigla do polufinala tokijskog turnira.

Prvi Premier polufinale

A koliko je turnir u Tokiju, jedan iz kategorije Premier, jak, vidi se i po tome da je posljednja tenisačica koja je na temelju plasmana ušla na glavni turnir bila Švicarka Belinda Benčič, 44. na WTA listi. Donna se u to probrano društvo nekako provukla i izbjegla kvalifikacije, ali sad žari i pali, što samo pokazuje koliko je velik njezin potencijal.

– Jako sam sretna zbog ove pobjede. Posljednji put kad smo Caroline i ja igrale (u Rimu prošle godine – op. a.) izgubila sam u tie-breaku sa 6:8 i to je za mene bio bolan poraz. To što sam je sad pobijedila u dva seta za mene je vrlo važno. U drugom sam setu gubila s 1:4, ali tada sam počela bolje servirati. Servis mi je inače moćno oružje koje danas i nije najbolje funkcioniralo, ali pomoglo mi je da ne izgubim drugi set – kazala je Donna kojoj je ovo prvi plasman u polufinale na jednom od Premier turnira. Također, to joj je peta pobjeda nad igračicama iz Top 100.

Vekić je ulaskom u polufinale u tzv. poretku uživo skočila s 45. na 40. mjesto (+5) i samo je još jedna pobjeda dijeli od njezina novog najboljeg plasmana (zasad je to 37. mjesto iz kolovoza ove godine), ali i od naslova najbolje plasirane hrvatske igračice. U ovom trenutku to je Petra Martić na 36. mjestu, točno na onom na koje bi stigla Donna s još jednom pobjedom.

A za finale će se Osječanka boriti s Čehinjom Karolinom Pliškovom, osmom tenisačicom svijeta, koja je u četvrtfinalu bila bolja od Amerikanke Alison Riske sa 6:1, 6:7 (5), 7:6 (4), spasivši pri tome dvije meč-lopte. Osječanka se s Pliškovom dosad sučelila dva puta, a omjer u pobjedama je izjednačenih 1-1.

Već 29 pobjeda u 2018. godini

Donna je u karijeri osvojila dva turnira – Kuala Lumpur 2014. i Nottingham 2017. godine, na još četiri nastupila je u finalu. Ove godine igrala je u osmini finala Wimbledona, u kojem je, u prvom kolu, također pobijedila Sloane Stephens. Odigrala je još i finale na turniru u Washingtonu (poraz od Ruskinje Svjetlane Kuznjecove). Ima već 29 pobjeda ove sezone (uz 20 poraza), a i zaradila je oko 700.000 američkih dolara, više nego ijedne godine prije. Polufinale u Tokiju donosi joj 39.080 USD.

Sve je to rezultat napornog rada s njezinim novim trenerom, 42-godišnjim Nijemcem Torbenom Beltzom, s kojim Donna surađuje od studenoga prošle godine (i koji zasigurno nije jeftin).

Nijemac je doveo Angelique Kerber do prvog mjesta i Grand Slam naslova, a sada je uvjeren da to isto može postići i s plavokosom Osječankom. “Samo ako bude radila”, rekao je pri dogovaranju aranžmana. A Donna, bivša gimnastičarka, zna što je pošteno odrađeni trening. I rezultati se vide. Očekuje se da će Osječanka do kraja godine napraviti novi iskorak i prvi put napasti Top 30. Kad već kao od šale pobjeđuje ove iz društva najboljih deset...

Darija Jurak, na žalost, nije uspjela slijediti Donnu. Na turniru parova u Seulu ona i Slovenka Dalila Jakupović poražene su u četvrtfinalu od domaće kombinacije J. Choi i N. Han s 5:7, 6:4, 5:10. No Zagrepčanka ostaje među prvih 60 tenisačica u dublu.

