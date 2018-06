Još mi svi igrači ne dišu kao jedan, treba to još popraviti

Druženje s prijateljima u Varaždinu prije puta u Rusiju, na veliku misiju s našom nogometnom reprezentacijom, sigurno je bilo opuštajuće za izbornika Zlatka Dalića.

– Uvijek kad sam u Varaždinu družimo se, ovdje u TTS sportskom centru ili u Kontri, to su ‘naša’ dva kafića u kojima pretresamo sve i svašta. Nismo mi generacijski blizu, ali smo bliski po idejama, još nas je sad više vezao i NK Varaždin – govorio je Dalić uoči puta u Rusiju.

– Nisam ni umoran, ni nervozan, ni nezadovoljan već sam spreman i kao i uvijek – optimist.

Prvi naš ispit u Rusiji je Nigerija, koliko vam je utakmica sa Senegalom u Osijeku pomogla?

– Jako puno, nismo slučajno izabrali suparnika koji je jako sličan Nigeriji. I utakmica sa Senegalom je preslika onoga što nas čeka u Kalinjingradu.

No dobili smo i dosta upozorenja od Senegala.

– O, svakako, i zato je bila korisna. Zato i nisam želio za suparnika nekoga iz četvrtog nogometnog razreda, kakav bi bio smisao da smo dali četiri, pet komada. Možda griješim, ali meni je taj ispit sa Senegalom odlično došao.

Upozorio je i našu javnost koja je već počela sanjati, govoriti o ‘rušenju’ Vatrenih iz 1998...

– Naravno da je dobro da svi vide kako su i ostali spremni. Pa taj Senegal ima Manea, Sakha... pa nema samo Hrvatska prave igrače, ima ih i Nigerija. Po čemu je to Hrvatska najbolja? Ma daj Bože da jesmo i budemo najbolji, ali i drugi su dobri. Ne igra nogomet samo Luka Modrić.

– Igrači moraju shvatiti da je Hrvatska iznad svega, iznad mene i svih igrača i moramo se na to koncentrirati. I onaj 23. igrač mora znati da je dio svega, da je jednako važan i da mora biti podrška momčadi.

Imate li dojam da je sada takva atmosfera među vašim igračima?

– Hmmm, treba to još popraviti. Popravilo se i puno je bolje, ali mora to sve biti još bolje i to ćemo popraviti u ovih pet dana u Rusiji – naznačio je Dalić.

Igrači obično ne vole biti dugo na jednome mjestu.

– U Rusiji to i neće biti slučaj, dva dana prije utakmice idemo u svaki grad u kojem igramo, tako je bolje. Iako su putovanja naporna, ne možemo u tome tražiti alibi, i drugima je isto, važno je da dišemo zajedno i neće biti problema – sa smiješkom je zaključio Zlatko Dalić.

