Novak Đoković: Spreman sam igrati u SAD-u, ali još čekam njihov odgovor

Prvi put nakon osvajanja Australian Opena, a uoči postavljanja apsolutnog rekorda od 377 tjedana na prvom mjestu ATP liste, Novak Đoković se obratio novinarima. Konferenciju za medije odradio je nakon odrađenog treninga na terenu Teniskog centra Novak na Dorćolu (u starom dijelu Beograda). Stao je pokraj mreže i odgovarao na pitanja novinara.

- Nisam očekivao ovoliko novinara, hvala vam što ste došli. Ponosan sam i sretan što sam uspio postići još jedan rekord, ovaj put nadmašiti slavnu Steffi Graf. Imam sreću da imam profesionalni tim oko sebe. Uvijek podsjećam sebe odakle sam krenuo da bih došao do ovih visina. Ništa se ne podrazumijeva i ja sam svjestan da trebam uložiti još više napora da bih održao korak s mladima, sa Zverevom, Berrettinijem i drugima - kazao je Đoković.

Ozljeda zadnje lože koja ga je mučila u Australiji sada je prošlost.

- Ozljeda koju sam imao u Australiji sanirana je i zato smo donijeli odluku da nastupim na turniru u Dubaiju, putujem u četvrtak. Što se tiče turnira u SAD-u, još čekam odgovor, ali ja sam spreman. Drago mi je da su direktori turnira na mojoj strani.

O nadmetanju s Alcarazom za prvo mjesto na ATP listi, rekao je:

- Alcaraz je zaslužio da bude broj jedan, on je jedno igračko osvježenje. Imam samo riječi hvale za njega, i kao tenisača i kao čovjeka. Održavanje prvog mjesta nije mi apsolutni prioritet, na to gledam kao na posljedicu dobrih rezultata, posebno na Grand Slam turnirima. Kad sam maksimalno spreman, mogu osvojiti bilo koji turnir.

Nije, naravno, zaobiđeno niti rivalstvo s Rafaelom Nadalom.

- Mislim da bismo i jedan i drugi potpisali da igramo finale Roland Garrosa. On je definitivno moj najveći rival, odigrao je najviše mečeva od bilo koga u teniskoj povijesti. Uz Federera, on je najviše utjecao na mene. No, veličinom i značajem tog rivalstva vjerojatno ćemo se više baviti nakon povlačenja. Vjerujem da ćemo odigrati još pokoji meč, posebno na zemlji, kad je zdrav i spreman on je u vrhu. Mi se kao dekice trudimo da mlađi ne osvajaju Grand Slam naslove - našalio se Đoković potvrdivši da će u travnju nastupiti na turniru u Banjoj Luci Srpska Open iz kategorije ATP 250.

