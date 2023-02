Srbi u šoku: Novak Đoković nije kandidat za sportaša godine, ali Rafael Nadal zato jest

Prestižna nagrada Laureus dodjeljuje se najboljem sportašu u prošloj godini, a sada je objavljen popis imena koja konkuriraju za njeno osvajanje. Činjenica da na listi nema Novaka Đokovića izazvala je čuđenje u Srbiji, s obzirom na to da je tenisač osvojio naslov u Wimbledonu, kao i Završni masters u Torinu. Odličnu formu potvrdio je osvajanjem svojeg 10. naslova na Australian Openu, koji doduše ne ulazi u konkurenciju s obzirom na to da se održao u siječnju.

Ipak, na popisu je Rafael Nadal, koji je u 2022. osvojio Australian Open i Roland Garros. Za najboljeg sportaša svijeta uz Nadala konkuriraju Armand Duplantis (atletika), Lionel Messi i Kylian Mbappe (nogomet), Max Verstappen (Formula 1) i Stephen Curry (košarka). Đoković je nagradu osvajao u četiri navrata, redom 2012., 2015., 2016. i 2019. godine.

🤩 Six extraordinary sportsmen have been nominated for the 2023 Laureus World Sportsman of the Year Award:



⚽️ @KMbappe

⚽️ #LionelMessi

🏎 @Max33Verstappen

🏃‍♂️ @mondohoss600

🎾 @RafaelNadal

🏀 @StephenCurry30#Laureus23