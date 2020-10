Jeste zaboravili Alena Halilovića? Tko je mogao očekivati da će ovako završiti

Alen Halilović (24) nedavno je raskinuo ugovor s Milanom gdje je bio višak i u potrazi je za novim klubom. Mediji pišu da bi to mogao biti klub iz treće lige, Arezzo iz talijanske Serie C.

Nastavlja se tako pad u karijeri ovoga mladića kojem su mnogi stručnjaci predviđali veliku budućnost i rijetko tko je prije sedam, osam godina mogao pretpostaviti da će ga se povezivati s trećeligašem. U Arezzu smatraju da bi im Halilović bio sjajno pojačanje u napadačkom dijelu, a za taj klub igra i bivši hrvatski reprezentativac Mate Maleš.

Milan nije htio nastaviti suradnju s Alenom Halilovićem u bilo kojem izdanju, čak ni u opciji s posudbom te je bivši igrač Dinama i Barcelone trenutačno slobodan igrač. Nakon što je kao 17-godišnjak vrijedio 10 milijuna eura te mu se procjenjivalo da će tijekom karijere vrijediti barem 60, Halilović sad s 24 godine po Transfermarktu vrijedi milijun eura.

Alen Halilović, sin Sejada Halilovića, svojedobno je bio velika nada hrvatskog nogometa kojem su tepali da je nasljednik Luke Modrića. On je najmlađi debitant u povijesti hrvatske reprezentacije, protiv Portugala je zaigrao sa 16 godina, 11 mjeseci i 23 dana, a portal Goal.com svojedobno ga je proglasio najboljim igračem na svijetu rođenim 1996. godine.

Alen je uspješno nastupao za Dinamo i postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a (16 godina, tri mjeseca i 19 dana). Nakon toga je otišao u Barcelonu, gdje je uspio debitirati za prvu momčad, no igrao je za ''B'' sastav. Zatim je dobro odradio posudbu u Sporting Gijonu, nakon čega ga je za pet milijuna eura kupio HSV. No to se nije pokazala kao dobra odluka jer je u Njemačkoj odigrao samo šest utakmica.

Uslijedila je posudba u Las Palmas da bi 2018. potpisao za Milan kao slobodan igrač. No, ni to se nije pokazalo kao dobar potez jer je bio posuđivan Standardu i Heerenveenu, a talijanski klub sada ga je obavijestio da više ne računa na njega. Halilović je danas slobodan igrač i novi ga klub može besplatno dovesti.