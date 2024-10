Ješe iznenađen Bjeličinom odlukom: 'Ne znam je li u životu igrao tu poziciju!'

Dinamo večeras u 3. kolu Lige prvaka gostuje kod Salzburga. Na Red Bull Arenu hrvatski šampioni dolaze nakon izvrsne predstave protiv Salzburga, ali nezavidnih minuta u domaćim utakmicama s Varaždinom i Istrom. Ipak, s druge strane stoji dvaput poraženi austrijski doprvak koji teško sklapa kraj s krajem u vlastitom nacionalnom prvenstvu. Trener plavih, Nenad Bjelica, zbog crvenog kartona neće biti na klupi, no već je u početnom sastavu napravio odluke kojima je neke iznenadio.

Tako prvih jedanaest čine: Ivan Nevistić - Kevin Theophile-Catherine, Maxime Bernauer, Raul Torrente - Stefan Ristovski, Petar Sučić, Arijan Ademi, Josip Mišić, Takuya Ogiwara - Martin Baturina - Sandro Kulenović. Odluku da Ogiwara započne utakmicu umjesto francuskog igrača Ronaëla Pierre-Gabriela prokomentirao je Vedran Ješe.

"Mi koji pratimo Dinamo znamo da Ogiwara nije igrao lijevo krilo, vjerujem da će ga spustiti dolje. Sastav je manje-više očekivan, Ogiwara je za mene iznenađenje, ne znam što je s Pierre-Gabrielom, za mene je od defenzivno bolji. Možda Bjelica želi napasti, dobiti brzinu i probojnost. Ne znam je li Ogiwara igrao išta drugo u životu osim lijevog bočnog, to mu je prirodna pozicija. Trojka u sredini veznog reda je standardna. Bjelica vjeruje Ademiju, on se polako diže, može puno donijeti svojim iskustvom. Sučić je u fenomenalnoj formi. Volio bih da se Mišić podigne u formi, no on je stabilna karika u momčadi", rekao je stručni komentator HRT-a.

Svoje je misli uoči utakmice s gledateljima podijelila i Tihana Nemčić Bojić, nogometna trenerica i stručna komentatorica HRT-a. "Kad igra bilo koji naš klub u Europi, naravno da je u ovom trenutku Zagreb na nogama. Hrvatska je na nogama. Pogotovo zato što igramo protiv momčadi protiv koje moramo i možemo tražiti bodove, nadigravati se, ako želimo produžiti taj život u sljedeću fazu natjecanja. Tako da je osjećaj pred utakmicu sasvim dobar", rekla je Nemčić Bojić.

