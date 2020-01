Jedan detalj na Cristianu Ronaldu izazvao brojne komentare

Cristiano Ronaldo zabio je 'hat-trick', 55. u karijeri, u Juventusovoj pobjedi protiv Cagliarija. U dvoboju 18. kola talijanske lige Stara dama je na svom terenu stigla do uvjerljivog trijumfa (4:0) na krilima sjajnog Portugalca, četvrti gol zabio je Higuain.

Ronaldo već nekoliko dana ima novu frizuru, a uoči utakmice svi su zamijetili jedan poseban detalj.

It's 2020 and Ronaldo's still rocking the iPod Shuffle 🤣 @brfootball pic.twitter.com/jBvZROY7Rz