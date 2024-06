Javio nam se čuveni vođa hrvatskih navijača: 'Reći ću vam zašto sam propustio jedno natjecanje'

Napunio se Berlin hrvatskim navijačima. Jasno, neće svi moći na stadion, a predviđa se da će u Berlinu danas naći oko 100.000 hrvatskih navijača. Brojne su Fan zone gdje će se gledati utakmice, ali brojni su i hrvatski kafići u Berlinu u kojima će se večeras zdušno navijati. A u Berlinu ima 14 hrvatskih kafića ili restorana. Jedan od njih je Remvi. Riječ ustvari o grčkom restoranu čiji je bivši vlasnik bio Hrvat, ali ga je u najam, za sada samo na tri dana, uzeo Tihomir Distler Tile, čuveni vođa navijača iz Vinkovaca.

Dinamo u mom srcu

– Ne znam, možda se najam produži i na mjesec dana, sve dok je Hrvatska u turniru – rekao je Tile.

Ljubav prema nogometu krenula je od dječačkih dana.

– Kuća mi je bila odmah pored stadiona pa sam krenuo trenirati nogomet. No, nisam bio tako dobar da bih se time profesionalno bavio. Ubrzo sam postao navijač. Podjednako sam navijao za zagrebački Dinamo i Hajduk, a kada bi igrali međusobno, nije bilo podjele. Inače, Vinkovci su kao grad bili podijeljeni što se tiče navijača. Pola ih je bilo za Dinamo, pola za Hajduk. Za mene je glupost da danas postoji netrpeljivost između BBB i Torcide. Pa zajedno su se borili u Domovinskom ratu gdje je nestalo 2000 ljudi, a među njima je sigurno bilo puno navijača. Kada je Dinamo iz Vinkovaca 1982. godine ušao u Prvu jugoslavensku ligu za mene više nije bilo dvojbe. Bio sam samo navijač kluba iz Vinkovaca, mog rodnog grada – istaknuo je Tile.

FOTO: Bivši vatreni u Berlinu: 'Ova je reprezentacija bolja, no što smo mi bili. Imaju Modrića'

Obišli ste sve stadione u bivšoj Jugoslaviji?

– Istina. Nema nijedan na kojem nisam bio. Onih nekoliko sezona kada je Dinamo iz Vinkovaca igrao Prvu ligu bio sam na svakoj domaćoj i svakoj gostujućoj utakmici. Bilo je gostovanja gdje su me zatvorili, u Subotici. Na utakmici Željezničar – Dinamo Zagreb bilo je 16 BBB i nas trojica iz Vinkovaca protiv cijelog stadiona koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta na Grbavici. Nismo bili dobrodošli jer je nakon te sezone Škoro prelazi u Dinamo. Na kraju je Željo dobio 1:0 pogotkom Škore iz jedanaesterca. Bilo je napeto svaki put u Beogradu, ali i u Nišu. Gledao sam oproštaj Mlinarića u Novom Sadu... Kada nisam išao na domaće utakmice, išao sam na europske Dinama i Hajduka.

Na kojem ste velikom natjecanju prvi put išli pratiti hrvatsku reprezentaciju?

– Bilo je to na Europskom prvenstvu u Engleskoj 1996. godine. Moja prva utakmica bila je protiv Portugala kada je Ćiro izveo rezervnu postavu i kada smo u nevažnoj utakmici izgubili s 0:3. Bilo je to Nottinghamu. Bio sam na tom EP-u i na utakmici protiv Njemačke kada su nas suci onako sramotno pokrali. Nakon toga bio sam na svim velikim natjecanjima. Čak sam išao i na neke kvalifikacijske utakmice. Jedino nisam bio u Katru. I to iz principa. Naime, da bi se išlo na SP u Katar, donošena je odluka da se ulaznice moraju kupiti deset mjeseci ranije. Zašto bi meni netko određivao kada ću kupiti ulaznicu? To je za mene bio terorizam. Molim vas, tko vam može reći gdje će biti sutra, a kamoli za deset mjeseci? Znači svi oni koji su platili ulaznice deset mjeseci ranije kreditirali su organizatore koji su tim novcem radili što hoće. I da, morali ste kupiti i ulaznicu za finale, a nemate pojma tko će tamo igrati. Ako ne bi igrala Hrvatska, onda bi ta ulaznica propala. Napisao sam o tim nepravilnostima pismo Hrvatskom nogometnom savezu. Od tri hrvatske medalje to je jedina kojoj nisam svjedočio uživo. Naravno da mi je sada žao.

Kako to da ste se prihvatili organiziranog gledanja utakmice u jednom ovako velikom restoranu?

– Imao sam godinama kafić, Emporio, u Vinkovcima, gdje su se također gledala europska i svjetska prvenstva. Imam iskustva. Mislim da će danas kafić biti krcat. Pripremili smo ćevapčiće, pljeskavice, kobasice, vratinu, kulen ima dovoljno piva za jednu dobru feštu. Inače, Remvi je pravo navijačko mjesto. Nalazi se u centru grada, ulica će za vrijeme utakmice biti zatvorena, ma plesat će se i pjevati večeras do zore. Inače, u ovaj lokal sam i prije znao dolaziti. Stiže nam i velika zastava koju su nedavno alpinisti i navijači hrvatske reprezentacije izvjesili na splitski Dalmatia Tower. Zastavu su samo za ovu priliku modificirali navijači iz Bribira i Crikvenice. I bit će kod nas, u Remviju.

Bit će 30.000 naših

Vi će te naravno na stadionu gledati Hrvatska – Španjolska?

– Naravno. Kao jedan od najvjernijih navijača dobio sam paket ulaznica od HNS-a. Malo je čudnom da je svaka reprezentacija dobila samo po 10.000 ulaznica za svoje navijače. Ali, mi smo se snašli na sto načina i vjerujem da će danas u Berlinu, na stadionu, biti oko 30.000 naših navijača. Naravno, poslije idem u Hamburg i Leipzig gdje igramo protiv Albanije i Italije – zaključio je Tile.