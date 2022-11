Javila se Borjanova supruga Snežana, evo što je poručila hrvatskim navijačima

Vratar Kanade Milan Borjan, koji je izjavio da rodni Knin i Dalmaciju smatra dijelom Srbije, bio je na udaru hrvatskih navijača na današnjoj utakmici u Kataru.

Nakon utakmice njegov se telefonski broj navodno masovno širio među WhatsApp grupama pa je tako dobio 2500 poruka hrvatskih navijača.

Hrvatski navijači tijekom utakmice vrijeđali su golmana Kanade, pa njegovu suprugu, pa opet njega... Na kraju su hrvatski navijači zapjevali: 'Pet komada, to je naša nada'

- To pokazuje kakvi su ljudi, primitivci. Nemam što komentirati, to govori o njima. Nemam što reći, čuo sam da su vikali, da su vrijeđali, ali to govori o njima i da trebaju poraditi na sebi i na svojim obiteljima. Očigledno imaju frustracije u kući pa to iskale ovdje - rekao je Borjan.

A oglasila se i njegova supruga Snežana.

"Slušala sam skandiranje svog imena na Svjetskom prvenstvu! Nije da nemam iskustva s tim, ali nisam očekivala da će se moje ime oriti na Khalifa stadionu na Svjetskom prvenstvu! Woow! Nema te agresije, nacionalizma i primitivizma, koji su jači od ovog zagrljaja i ovolike ljubavi!", napisala je uz fotografiju sa sinom Filipom.