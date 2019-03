Japanac Kobayashi u Trondheimu doskočio do 12. pobjede ove sezone

Japanac Ryoyu Kobayashi, koji je već osigurao ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, slavio je na natjecanju skijaša skakača u norveškom Trondheimu, gdje je u obje serije imao najduže skokove od 141 i 141,5 metra.

Drugo mjesto osvojio je Norvežanin Andreas Stjernen s dva skoka od 137 m, čime je zaostao za 10,4 bodova za pobjednikom, dok je na trećem mjestu završio Austrijanac Stefan Kraft (136,5 i 135 m).

Trondheim je pretposljednja stanica u sklopu norveške RAW AIR turneje u kojoj vodi Kraft sa 1356,4 boda, a slijedi ga Ryoyu Kobayashi sa 1346,9 bodova, dok je treći Norvežanin Robert Johansson sa 1341,2 boda.

No, na posljednjoj stanici turneje, letaonici Vikersund, još je mnogo bodova u igri pa je borba za ukupnu pobjedu potpuno otvorena za razliku od borbe za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, koja je već odavno odlučena.

S 12 pobjeda u ovoj sezoni Ryoyu Kobyashi je skupio 1825 bodova i osigurao je ukupnu pobjedu već u Oslu. Za drugo mjesto bore se Stefan Kraft (1257) i prošlogodišnji pobjednik, Poljak Kamil Stoch (1229).

U Vikersundu su u petak kvalifikacije, u subotu momčadsko natjecanje, a u nedjelju pojedinačna borba za bodove.

Trondheim HS138 - rezultati

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 298,4 (141,0/141,5)

2. Andreas Stjernen (Nor) 288,0 (137,0/137,0)

3. Stefan Kraft (Aut) 280,5 (136,5/135,0)

4. Timi Zajc (Slo) 277,1 (136,0/132,5)

5. Johann Andre Forfang (Nor) 275,6 (134,0/132,5)

6. Jevgenij Klimov (Rus) 273,8 (135,5/131,5)

7. Richard Freitag (Njem) 273,4 (132,0/132,5)

8. Karl Geiger (GER) 272,8 (134,5/131,5)

9. Markus Eisenbichler (Njem) 272,7 (135,0/132,0)

10. Robert Johansson (Nor) 270,6 (135,0/132,0)

...

SK - ukupno

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1825 bodova

2. Stefan Kraft (Aut) 1257

3. Kamil Stoch (Polj) 1229

4. Piotr Žyla (Polj) 992

5. Robert Johansson (Nor) 913