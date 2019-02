Olimpijska pobjednica dodala i svjetski naslov u skijaškim skokovima

Norvežanka Maren Lundby osvojila je naslov svjetske prvakinje u skijaškim skokovima na SP u Seefeldu sa 0.5 bodova ispred srebrne Njemice Katharine Althaus dok je do bronce stigla austrijska veteranka Daniela Iraschko-Stolz.

Lundby je do zlata stigla skokovima od 106,5 i 104,5 metara što joj je donijelo 259.6 bodova, dok je Althaus u obje serije skakala dalje, u prvoj do 108,0, a u drugoj do 107,0 metara, ali je zbog boljih ocjena i više dobivenih bodova za kompenzaciju zbog vjetra Norvežanka na kraju slavila.

Lundby (24) je tako naslovu olimpijske pobjednice iz Pjongčanga prošle godine dodala i svjetski naslov, dok je Althaus (22) i lani u Pjongčangu bila srebrna.

Za Iraschko-Stolz (35) ovo je treća individualna medalja sa svjetskih prvenstava, bila je zlatna u Oslu 2011. te brončana prije četiri godine u Falunu.

Svjetska prvakinaj sa zadnja dva SP-a, u Falunu 2015. i Lahtiju 2017., Njemica Carina Vogt (27) u Seefeldu je završila na 10. poziciji.

REZULTATI:

1. Maren Lundby (Nor) 259.6 (106,5/104,5m)

2. Katharina Althaus (Njem) 259.1 (108,0/107,0)

3. Daniela Iraschko-Stolz (Aut) 247.6 (101,0/105,5)

4. Juliane Seyfarth (Njem) 244.4 (104,0/101,5)

5. Eva Pinkelnig (Aut) 241.8 (102,0/103,0)

6. Sara Takanashi (Jap) 236.7 (101,5/102,0)

7. Nika Križnar (Slo) 236.1 (101,5/102,5)

8. Urša Bogataj (Slo) 231.7 (102,0/99,0)

9. Anna Odine Stroem (Nor) 230.6 (102,0/99,5)

10. Carina Vogt (Njem) 224.3 (100,5/98,5)