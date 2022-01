Japanac Kobayashi najbolji i u Garmischu

Nakon što je pobijedio Oberstdorfu i osvojio prvu etapu na novogodišnjoj turneji "Četiri skakaonice", japanski skakač na skijama Ryoyu Kobayashi bio je najbolji i prvog dana 2022. na Velikoj olimpijskoj skakaonici u Garmisch-Partenkirchenu.

Za razliku od Oberstodrfa, gdje je do pobjede stigao sjajnim skokom u drugoj seriji, 25-godišnji Japanac je na drugoj od četiri stanice turneje slavio odličnim nastupom u prvoj seriji, kad je skokom od 143 metra napravio bodovnu zalihu u odnosu na sve konkurente, osim Nijemca Markusa Eisenbichlera koji je skočio samo dva metra kraće i zaostao za tri boda.

U drugoj seriji je Eisenbichler poletio do 143,5 metra, ali nije uspio izvesti idealan doskok, što je ostavilo dovoljno prostora Kobayashiju za kalkulaciju. Japančev skok u finalu bio je osam metara kraći, ali je uz bolje ocjene i veću kompenzaciju zbog nižeg zaletišta na kraju uspio pobijediti za samo dvije desetinke boda.

Veliko veselje slovenskim ljubiteljima skijaških skokova priredio je 22-godišnji Lovro Kos koji je skokovima od 135,5 i 138 metara osvojio treće mjesto, a za pobjednikom je zaostao za 5,2 bodova.

Osvajanjem četvrtog mjesta u Garmisch-Partenkirchenu u konkurenciji za osvajanje "Zlatnog orla" ostao je Norvežanin Marius Lindvik (283,7). On je u redoslijedu novogodišnje turneje nakon dva natjecanja u Njemačkoj na drugom mjestu, a za vodećim Kobayashijem zaostaje za 13,2 bodova. Treći je Lovro Kos sa 17,7 bodova zaostatka.

Kobayashi je današnjom pobjedom, petom u ovoj sezoni i 24. u karijeri, preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 696 bodova. Do danas vodeći Nijemac Karl Geiger je pao na drugo mjesto (675), nakon što je u Garmischu bio sedmi. Već trećeplasirani Norvežanin Halvor Egner Granerud (473) za vodećim dvojcem zaostaje više od 200 bodova.

Skakačka karavana će sada preseliti u Austriju, gdje ih 4. siječnja čeka natjecanje na skakonici Bergisel u Innsbrucku, a 6. siječnja finale turneje u Bischofshofenu.

SK Garmisch-Partenkirchen - rezultati

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 291,2 (143/135,5m)

2. Markus Eisenbichler (Njem) 291,0 (141/143,5m)

3. Lovro Kos (Slo) 286,0 (135,5/138m)

4. Marius Lindvik (Nor) 283,7 (138/138m)

5. Jan Hoerl (Aut) 274,9 (134/132m)

6. Yukiya Sato (Jap) 267,9 (132,5/130m)

7. Karl Geiger (Njem) 265,0 (130/127,5m)

8. Halvor Egner Granerud (Nor) 264,2 (128/140,5m)

9. Timi Zajc (Slo) 264,1 (137/127,5m)

10. Stephan Leyhe (Njem) 263,7 (128/136,5m)

11. Piotr Žyla (Polj) 262,0 (135,5/131m)

12. Killian Peier (Švi) 261,8 (130,5/132m)

13. Robert Johansson (Nor) 261,2 (132/135m)

14. Anže Lanišek (Slo) 257,6 (130/135m)

15. Cene Prevc (Slo) 257,3 (131/135m)

...

Redoslijed turneje (2/4)

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 593,2 bodova

2. Marius Lindvik (Nor) 580,0

3. Lovro Kos (Slo) 575,5

4. Markus Eisenbichler (Njem) 572,2

5. Halvor Egner Granerud (Nor) 563,4

6. Karl Geiger (Njem) 560,9

7. Robert Johansson (Nor) 559,8

8. Stephan Leyhe (Njem) 530,5

9. Jan Hoerl (Aut) 527,3

10. Daniel Huber (Aut) 526,1

...

SK - ukupno (10/28)

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 696 bodova

2. Karl Geiger (Njem) 675

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 473

4. Marius Lindvik (Nor) 437

5. Markus Eisenbichler (Njem) 407

...