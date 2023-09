Zorićeva struja u Dinamu će se žaliti? Upitna je ista stvar kao i na prošloj Skupštini

Dinamo od jučer ima svoj Izvršni i Nadzorni odbor, klupska tijela koje je i morao imati, ali ih nakon posljednje sjednice Skupštine nije imao. Ispunili su plavi tako uvjet kojeg im je postavila Sportska inspekcija, naime, do 15. studenog morali su imati ta klupska tijela. I nakon jučerašnje sjednice Skupštine, sad imaju sve potrebno.

Najveće pitanje uoči sjednice u Maksimiru bilo je hoće li se skupiti kvorum potreban za donošenje odluka. Prema Statutu trebao je biti nazočan 41 član, a na kraju ih je stiglo 43 pa je tako postojao kvorum bez obzira na bojkot članova Skupštine koji su takozvana Zorićeva struja. Osam povjerenika koji dolaze iz redova povjerenika ušlo je u Skupštinu prije negoli se krenulo brojiti prisutne članove i tako se došlo do brojke od 43. Vjerojatno će se na to žaliti suprotna strana, to je bilo upitno i na prošloj Skupštini, a vidjet ćemo što će reći gradska tijela, no plavi zasad imaju tijela, takozvanu Vladu kroz Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Navijači nisu dobili traženo

No, krenimo redom, nakon što su povjerenici ušli u sastav Skupštine, prihvaćen je financijski izvještaj za 2022. godinu po kojem je Dinamo tu godinu završio u plusu od milijun eura.

Jedan od članova Skupštine tražio je svote koje su isplaćene posrednicima u transferima, te tko je vjerovnik kredita i s kojom kamatom. Svote posrednicima nisu pojašnjenje, dobit će ih naknadno, a kredit je revolving u jednoj banci s kamatnom stopom ispod četiri posto.

Tada je na red došla najznačajnija točka, izbor članova Izvršnog i Nadzornog odbora. Mirko Barišić je želio pročitati imena 13 predloženih članova Izvršnog odbora, ali iz redova povjerenika (navijača) tražili su stanku. Tu smo očekivali da će se sve zaplesti, no nakon 15 minuta krenulo se dalje.

- U stanci su me povjerenici obavijestili da su oni htjeli četiri člana u IO-u, mi smo predložili dva, a u NO-u su htjeli dva, a ne jedan kao što smo mi predložili. Moj prijedlog ostaje, dva predstavnika navijača imaju u IO i jedan u NO - rekao je predsjednik Dinama i sve prepustio glasovanju.

Dobio je podršku 35 članova, sedam (povjerenika) bilo je protiv i jedan je glas bio suzdržan. Tako je izabran Izvršni odbor u kojem su uz predsjednika Mirka Barišića još 12 ‘veličanstvenih’: Većeslav Bergman, Ivica Cvitković, Vladimir Gašparović, Nikola Hanžel, Damir Najmenik, Ivan Nauković (povjerenik), Milivoj Novak, Dubravko Skender (povjerenik), Ante Todorić, Heinz Truskaller, Janko Gogolja, Dragutin Kamenski, dok će u Nadzorni odbor Zdravko Kačić, Ognjen Naglić i Saša Pavličić-Bekić.

Mirko Barišić izvijestio je da ova tijela imaju mandat na četiri godine, a ovoj Skupštini i njemu kao predsjedniku mandat ističe u ožujku sljedeće godine.

Barišić je dao i informaciju o stadionu.

- Crkva i Vlada su se dogovorili, radit će se prvo Kranjčevićeva i trebalo bi biti gotovo do sredine 2025. godine. Za kamp ćemo vjerojatno dobiti Zagrebello dok se bude rušio i gradio Maksimir. No, u dogovoru s gradom i vladom, formirat ćemo tijelo koje će biti uključeno u izgradnju stadiona pa i u šire projekte, kao stadion Zagreba i kamp, no o tome će biti više riječi na sljedećoj Skupštini.

Pod točkom razno ovaj put nije bilo ‘iskakanja’, Ognjen Naglić ukazao je da bojkot Skupštine nije rješenje.

- Mi smo pokazali dobru volju. Doprinijeli smo tome da klub krene dalje. Mi se borimo za novi Statut koji je radna grupa napravila i želimo da bude takav da se više nikad ne dogodi blokada kluba kao što je bila sada. Nisu bitni pojedinci, bitan je samo Dinamo koji mora biti transparentniji i otvoreniji navijačima. Kao udruga građana moramo biti bolji po tom pitanju i nadam se da ovo o statutu što smo čuli nisu bile samo prazne riječi. Nama je Dinamo svetinja i to nije parola, nego istina. Nadam se da će i predsjednik i svi rukovodeći u klubu održati svoju riječ jer mi svoju jesmo - rekao je pak povjerenik i predstavnik navijača Domagoj Novosel.

Vedriš: Mamić je prošlost

- O Statutu će biti govora na Skupštini u studenom, a novi saziv Skupštine mora se birati na temelju novog Statuta - rekao je Mladen Vedriš.

No, sad će barem neko vrijeme biti mir, iako je bivši premijer i član Skupštine Franjo Gregurić izjavio:

- Mislim da nisu gotove podjele u Dinamu, trebat će još vremena da se to primiri jer ne možete sve ove ljude koji su ostali na drugoj strani proglasiti da ne vole Dinamo i da ne žele Dinamu dobro. Jedan dio želi dobro, ali trebalo se odmaknuti od bivše politike - rekao je Franjo Gregurić i još dodao o kraju Zdravka Mamića:

- Bit ću iskren – koliko je Mamić napravio štete, uglavnom sebi svojom glupošću, radom, ponašanjem, on je imao odličan nos kad se radilo o izboru i prodaji igrača, to nitko nije kvalitetnije radio od njega i bojim da će se teško naći netko tko tako to radi.

- Razdoblje Zdravka Mamića u klubu, u kojem je on donio i neku kvalitetu, je prošlost. Zdravko Mamić sigurno nije budućnost kluba - dodao je na tu temu Mladen Vedriš.