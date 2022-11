SPECIJALNA SP EMISIJA 'Ovo je sad idealna utakmica za Livaju! Kanada to neće moći izdržati'

U dvoboju 2. kola F skupine Svjetskog prvenstva nogometaši Maroka su pobijedili Belgiju s 2-0 i tako su zauzeli prvo mjesto u skupini. Hrvatska drugu utakmicu igra protiv Kanade koja je u utakmici protiv Belgije pokazala dobru igru i bila bolja momčad, no na kraju su ostali bez bodova. Hrvatskoj je reprezentaciji danas potreban pozitivan rezultat jer nas u zadnjoj utakmici skupine čeka Belgija.

U emisiji Večernji TV-a ključnu utakmicu i prvih 11 komentiraju Dea Redžić, Željko Janković i nogometni trener Sergej Jakirović.

- Dodatan je pritisak utakmica koju je Maroko pobijedio. Očekujem puno odlučniju i hrabriju Hrvatsku - rekao je Jakirović.

Kazao je kako Kanada igra malo drugačije od Maroka i da želi što prije stisnuti protivnika da iskoristi greške.

- Livaja može prihvatiti i zadržati loptu dok mu se suigrači ne priključe - rekao je Jakirović.

Janković je kazao kako će nam biti neophodna 'potpuno drugačija energija nego protiv Maroka'. Kazao je i kako će biti ključna stvar 'amortizirati njihov ritam i dinamiku' kojom su skoro slomili Belgiju.

- Vjerojatno će se Juranović dizati visoko, Kramarić će ulaziti u međuprostor. Livaja će tu 'plivati' između 'devetke' i 'desetke'. Ne smijemo ući u 'run and gun' s Kanadom jer su on atlete. To se vidjelo u prvoj utakmici. Očekujem da ćemo mi njih smirit s našom pas igrom. Ako će igrati u 3-4-3 formaciji, tu će biti jako važno brzo okretati strane. Energija je ta koja je važna - izjavio je Jakirović. - objasnio je Jakirović.

- Sigurno da su nam bekovi ostali dužni, Perišić nema što dokazivat, on je provjerena kvaliteta - dodao je Jakirović.

Govoreći o izjavi kanadskog izbornika, rekao je kako se 'to govori u svlačionici' i da smatra da će Hrvatska reprezentacija to iskoristiti za motivaciju.

Janković je kazao kako mu se čini da kanadska obrana djeluje sporo i da u taktičkom i tehničkom smislu ne mogu parirati našem veznom redu. Rekao je kako će biti važan Livaja 'kao mehanizam izlaska iz presinga'.

- To će biti ključ naše pobjede. Uzet im loptu i nametnut se. Raditi što više situacija za Perišića 'jedan na jedan' i taj Livaja kao mehanizam izlaska iz presinga. Idealna utakmica za njega - rekao je Janković.

