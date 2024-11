Izostavili su Modrića: Hrvatski maestro nije među kandidatima za najboljeg nogometaša svijeta

Nagradu koju je osvojio 2018. godine Luka Modrić neće uzeti ove. Jasno je to nakon što je krovna nogometna institucija (FIFA) objavila popis kandidata za svoju nagradu "The Best". Nagrada za najboljeg nogometaša svijeta otići će u ruke nekog drugog, a od ove godine postoje i razni noviteti prilikom glasanja za kandidate.

FIFA je odlučila da će od sada po prvi puta u izboru za najboljeg sudjelovati i navijači. Do sada se to odnosilo samo na izbornike i kapetane svih svjetskih nogometnih reprezentacija te odabrane sportske novinare. No, sada i navijači na službenoj stranici FIFA-e diljem svijeta mogu glasati.

Tko je na popisu kad već nema Modrića? Tu je čak šest, što aktualnih, a što bivših njegovih klupskih suigrača iz Reala, aktualnog prvaka Europe. Carvajal, Valverde, Bellingham, Kroos, Mbappe i Vinicius Junior, koji je uz španjolskog veznjaka Rodrija iz Manchester Cityja jedan od favorita za nagradu. Podsjetimo, dok se očekivalo da će Vinicius uzeti Zlatnu loptu France Footballa, ona je otišla u ruke Španjolca.

Nominiran je i Leo Messi koji je prošle godine bio laureat, a tu su i Erling Haaland iz Manchester Cityja, Florian Wirtz iz Leverkusena te Lamine Yamal iz Barcelone. Za najboljeg trenera nominirani su Carlo Ancelotti (Real Madrid), Lionel Scaloni (Argentina), Luis de la Fuente (Španjolska), Pep Guardiola (Manchester City) i Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).

