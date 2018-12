Iznenadit ćete se kad vidite koliko ljudi na Instagramu prati ovoga Hrvata!

Branko Ivanković ovoga tjedna vratio se iz Irana u Varaždin, na kraju jedne od svojih najuspješnijih godina u trenerskoj karijeri. S iranskim Persepolisom osvojio je prvenstvo i Superkup, igrao finale azijske Lige prvaka, a i sada, nakon 15 odigranih kola, dijeli prvo mjesto u prvenstvu sa Sepahanom i Padidehom. Nikada niti jedan hrvatski trener u nekoj stranoj državi nije bio prvak tri puta zaredom; to je Ivankovićev cilj za 2019. godinu.

Mogli ste i vi, i Zoran Mamić biti proglašeni za najboljega trenera Azije za ovu godinu, a proglašen je trener japanske Kashime Oiwa?, pitamo Ivankovića.

– Japancu su honorirali trofej u azijskoj Ligi prvaka, premda u te dvije utakmice finala oni nisu bili bolji od nas. Zoranu nisu mogli uzeti u obzir plasman u finale Svjetskog prvenstva jer je anketa bila održana ranije, dok u mom slučaju nisu vodili računa o tome da je Persepolis postao prvak Irana i finalist Lige prvaka, a da zbog Fifine kazne nije smio dovesti niti jednoga igrača u prijelaznim rokovima te da je u međuvremenu ostao bez pet reprezentativaca. Zato se usudim reći kako sam ja trener koji je ove godine u Aziji napravio najviše – kaže Ivanković.

Nogometna periferija

Kolika je vaša popularnost u Iranu? Kako to izgleda iz vaše perspektive?

– Reći su vam samo ovaj podatak: na Instagramu imam milijun i sto tisuća pratitelja. To vam dovoljno govori – odgovara Ivanković, još jedan nogometni dužnosnik koji veću popularnost uživa izvan Hrvatske negoli u njoj.

Je li vaš Persepolis jači od Mamićeva Al Aina?

– Najprije, Al Ain iz Ujedinjenih Arapskih Emirata doista je svjetska senzacija; izbaciti prvaka Afrike i Južne Amerike rezultat je ravan čudu. I dokaz da i male zemlje, poput Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, mogu nadmašiti velike nogometne nacije. Jesmo li jači od Al Aina? Ja bih rekao da jesmo, jer na putu prema finalu Lige prvaka nadvisili smo dvije momčadi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali bila bi to otvorena utakmica – ističe Ivanković.

Nižete velike uspjehe u Iranu, je li možda vrijeme za iskorak dalje, prema jačemu klubu ili jačoj ligi?

– Hrvatski treneri ove godine ostvarili su sjajne rezultate, ne samo u Aziji nego i Bjelica, Ivan Leko..., no čak i unatoč Dalićevu drugom mjestu na svijetu, Hrvatsku se još uvijek doživljava kao nogometnu periferiju. Tako je našim stručnjacima vrlo teško dobiti posao u jakim ligama, uvijek će u prednost biti Nijemci, Španjolci, Portugalci... Moja situacija u Iranu je vrlo dobra. Pazite, moj klub igrao je finale Lige prvaka pred sto tisuća ljudi, pa to nema nitko! Bio je tada u Teheranu i predsjednik Fife Infantino, i ostao je zapanjen. Rekao mi je: “Možete biti ponosni na ovo!” Stoga ne treba tražiti kruha preko pogače – kaže Ivanković.

Okrenuli smo se našemu tradicionalnome izboru nogometaša godine. Ivanković nije imao dvojbe oko pobjednika, a iznenađujuće, u prvih deset želio je staviti i jednoga igrača iz Hrvatske lige koji nije mogao biti u konkurenciji. Naime, dinamovac Arijan Ademi nastupa za reprezentaciju Makedonije.

– Ademija sam vodio, znam njegove kvalitete i značaj koji ima u Dinamu. On je tip igrača bez kojih je jedna velika momčad nezamisliva, bez kojih se ne može napraviti veliki rezultat. Primjerice, to je u našoj reprezentaciji Brozović, koji je fenomenalno igrao na Svjetskom prvenstvu. Pa ni Xavi i Iniesta ne bili to što jesu da nije bilo Busquetsa. To su specifični igrači, oni nisu atraktivni, ali njihova prisutnost na terenu radi razliku – tvrdi Ivanković.

Kako gledate na Dalićevu poziciju, kako je odolio izazovima basnoslovnih ponuda? Je li izbornik sada pod još većim pritiskom zbog velikih očekivanja?

Možemo se nositi s najjačima

– Nije lako napustiti nešto kad ti ljudi iskazuju takvo poštovanje, takvu ljubav. Zlatko je dobro postupio. Novac će doći kad-tad, a on je sada u najboljim godinama, kada može najviše dati. I to što ima pritisak, što si ga je i sam postavio, najbolje je što mu moglo dogoditi. Ako nemaš pritisak, ne možeš ni očekivati veliki rezultat – kaže Ivanković i dodaje:

– Dalić je vrlo dobro iskoristio Ligu nacija. Ni onih 0:6 sa Španjolcima ne treba mu uzeti za zlo, jer naši momci došli su “s plaže”, a domaćin je bio motiviran i goropadan. Ono što mi daje optimizam baš su posljednje utakmice, sa Španjolcima u Zagrebu i Englezima u Londonu, kada smo pokazali kako se i dalje možemo nositi s najjačima. U takvim izdanjima Hrvatska može računati na veliki rezultat i na Europskom prvenstvu.

Ivankovićev izbor

Luka Modrić (Real) 10

Mario Mandžukić (Juventus) 9

Danijel Subašić (Monaco) 8

Ivan Rakitić (Barcelona) 7

Dejan Lovren (Liverpool) 6

Domagoj Vida (Beşiktaş) 5

Marcelo Brozović (Inter) 4

Ante Rebić (Eintracht) 3

Ivan Perišić (Inter) 2

Andrej Kramarić (Hoffenheim) 1

Biografija

Branko Ivanković rođen je 28. veljače 1954. godine u Varaždinu. Trener je s naslovima prvaka u tri države (Hrvatskoj, Kini i Iranu), od 2015. godine vodi iranski Persepolis s kojim je osvojio dvije uzastopne titule prvaka i dva uzastopna naslova u Superkupu, te igrao finale azijske Lige prvaka.

Bio je izbornik A reprezentacije Irana u dva navrata, te s njom osvojio treće mjesto na Azijskom prvenstvu, te je odveo na Svjetsko prvenstvo 2006. godine. S iranskom vrstom do 23 godine bio je 2002. prvak Azije.

U posljednje dvije godine izabran je za najboljega trenera iranske lige te najboljega trenera uopće u Iranu.

