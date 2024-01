Iznenađenje iz MOO-a: E-sportovi će već na Igrama 2028. postati dio olimpijske obitelji

Međunarodni olimpijski odbor želi uvesti što je moguće više mladih ljudi u olimpijsku zajednicu, pa čak i po cijenu kritika te distanciranja od svojih temeljnih vrijednosti. Na 141. Kongresu MOO-a u indijskom gradu Mumbaiju u listopadu prošle godine predsjednik Thomas Bach obavijestio je javnost o ozbiljnom pokretanju kampanje da se e-sportovi uvedu u program Olimpijskih igara, no u posebnom i odvojenom ruhu pod nazivom Olimpijske eSport igre.

– Pitao sam Komisiju MOO-a da detaljno istraži kreaciju i pokretanje Olimpijskih e-sport igara, imamo veliku želju pokrenuti ih i ova je situacija obećavajuća – rekao je Bach.

Tri milijarde igrača

Prvo što je Bach istaknuo nakon objave velikih vijesti jesu razlozi zbog kojih je ovaj projekt zanimljiv i privlačan najvišim olimpijskim instancama. To su brojke i dob. Naime, čak tri milijarde ljudi u svijetu bavi se videoigrama, a 500 milijuna zainteresirano je baviti se specifično e-sportovima. Trenutačno je u svijetu tri milijuna registriranih profesionalnih e-sportaša. Čelni čovjek MOO-a poručio je da je uz sve te brojke najvažnije što je većina tih ljudi mlađa od 34 godine.

Početni koraci prihvaćanja e-sportova u olimpijsku zajednicu dogodili su se još 2007. godine, kad je na jednom od Kongresa istaknuto da bi "natjecateljski oblik e-sportova mogao biti smatran sportskom aktivnosti zato što igrači treniraju i pripremaju se intenzitetom koji bi mogao biti usporediv s natjecateljima iz tradicionalnih sportova". Od tada je interes MOO-a rastao kako je rasla i popularnost e-sportova, a sad kad je sve više zemalja prihvatilo e-sportove kao službeni sport, i olimpijski svijet ide tim smjerom. U proteklih nekoliko godina službeno su ih kao sport klasificirali SAD, Kina, Švedska, Rusija, Kanada, Južna Koreja, Indija, Grčka, i to odlukama njihovih vladajućih.

Već su se održala dva e-sport turnira pod ingerencijom MOO-a. Tijekom pandemije bolesti COVID-19 2021. godine održan je turnir "Olympic Vitual Series", a u lipnju prošle godine prvi je put održan Olimpijski e-sport tjedan. Taj tjedan turnira, održan u Singapuru, privukao je 6 milijuna gledatelja putem internetskih platformi, a tri četvrtine gledatelja bilo je u dobi od 13 do 34 godine.

Bitno je naglasiti da u ova dva dosadašnja turnira, ali i u Olimpijskim e-sport igrama u budućnosti, neće biti uključene neke od najpopularnijih svjetskih videoigara kao što su Call of Duty, League of Legends, Counter Strike ili Dota. Razlog je tome što u MOO-u nikako ne žele podržavati videoigre koje glorificiraju, nagrađuju ili potiču ubijanje, bez obzira na to što je riječ redom o najpopularnijim videoigrama svijeta. U dosadašnja dva izdanja olimpijskih e-sport turnira koji su služili kao temelj za buduće Olimpijske e-sport igre, igrale su se sljedeće videoigre: Gran Turismo (utrkivanje), Zwift (biciklizam), Tik-Tak Bow (streličarstvo), Just Dance (plesanje), bejzbol, tenis, jedrenje, tekvondo, veslanje, šah. Za Olimpijske igre se, pak, planiraju uvesti i popularna nogometna igra Fifa (sada EA FC) te kultna košarkaška igra NBA2K, kao i kombinacija utrkivanja i nogometa Rocket League te borilačka simulacija Street Fighter.

Prepreke koje treba prijeći

Prema prvotnim najavama, nadležni su htjeli uvesti Olimpijske e-sport igre već na nadolazećim Igrama u Parizu ove godine, no kasnije su ipak shvatili da se moraju prijeći još neke prepreke pa bi tako svoje debitantsko izdanje na Igrama e-sportovi trebali imati na OI 2028. godine koje će se održati u Los Angelesu. Problemi koji se još moraju ispraviti kako bi potrebni kriteriji bili zadovoljeni jesu: nepostojanje službene globalne e-sport organizacije, manjak suradnje s bilo kojom svjetskom antidopinškom agencijom, manjak raznovrsnosti spolova u demografiji igrača te, možda i najvažnije, otpor koji već sad pružaju mnogi sportaši iz tradicionalnih sportova, posebno onih koji trenutačno nemaju status olimpijskog sporta.

– Morali smo se malo prilagoditi i krenuti s holističkim pristupom prema e-sportovima, ali i prema umjetnoj inteligenciji. Naši uspjesi ovise o tome kako ćemo prihvatiti sve brže razvijajuću digitalnu tehnologiju. Ako se s tim promjenama ne suočimo sad, svjetski tehnološki i komercijalni interesi prijeći će nas kao tsunami – rekao je među ostalim Bach, u suštini priznajući da je interes za e-sportovima unutar olimpijskog programa ponajprije postojan zbog zarade.

