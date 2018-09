Izgubim li, pitat ću Bandića za posao u Holdingu

Osim s dobrom sportskom formom i novim tehničkim detaljima u svom boksu, Filip Hrgović kući se vraća i s nadimkom koji je dobio u kampu svog novog trenera Kubanca Pedra Diaza.

– S obzirom na to da su ga svi ondje zvali “El Animal”, mi smo zajednički odlučili da mu to bude i nadimak. Zvijer – otkrio nam je Hrgovićev trener Karim Bouzidi.

U telefonskom razgovoru Hrga nam je pak otkrio niz detalja iz svog treninga, ali i to da će imati vrlo ekskluzivan ulazak u ring.

– I ovaj put to će biti uz “Geni, geni, kameni”, samo što će u ovom slučaju pjesmu uživo izvoditi njen originalni izvođač Marko Perković Thompson. Bit će to neka vrsta slavljenja hrvatstva, veliki spektakl. Takvo što bila je moja želja od početka profesionalne karijere i ostvarila mi se već u šestom meču. Nisam morao čekati borbu za naslov. Bit će mi velika čast što će Thompson pjevati uživo i to će mi biti veliki vjetar u leđa.

Karantena u vlastitom stanu

No sve to, baš kao i “domaći teren” nosi i svoje zamke i pritisak će biti puno veći nego ikad dosad u njegovoj karijeri. A u takvim situacijama uvijek postoji i opasnost od “sagorijevanja”.

– Ako pregorim, odmah ću poslije meča pitati gradonačelnika Bandića ima li kakav posao za mene u Holdingu - šali se.

Može li se reći da si je Hrga na leđa natovario priličan teret?

– Ako hoću biti svjetski prvak, onda moram moći podnijeti sve vrste pritisaka. Nitko me na ovo nije tjerao, ja sam to htio sam. Bit će ovo dobar test za mene. Najvažnije je da uoči borbe ne bude nikakve ozljede, a ovo prepustite meni, borba će dobro proći.

Koliko to god bude moguće uz sve promotivne obveze koje ga čekaju, Filip će se u tjednu borbe pokušati maksimalno izolirati.

– Odradit ću obveze prema medijima minimalno. Svi ljudi bliski meni znaju da sam spartanac i da se pred mečeve zatvaram u svoj svijet. Bit ću samo u svom stanu i svojoj dvorani. Mobitel će biti isključen. Neka mi nitko ne zamjeri što se neću nikome javljati. Štoviše, bit ću sam u stanu koji je blizu moje dvorane, čak ni djevojka Marinela neće biti sa mnom.

No ona je s njim bila tri tjedna u Miamiju.

– Kada sam promijenio plan priprema i odlučio ostati u Miamiju još četiri tjedna, rekao sam joj da dođe k meni na Floridu. Dobro mi je došlo njeno društvo, da ne samujem, no sada ovaj vojnik mora ići na prvu crtu i više nema ljubovanja i nježnosti. Vrijeme je za grubosti, one sportske.

Premda je najjeftinija ulaznica 110 kuna, jučer smo čuli da prodaja ulaznica za hrvatske prilike ide solidno.

– Ja bih volio da bude puna dvorana, da to bude spektakl i nadam se da će ljudi to takvim i prepoznati. No, i da nitko ne dođe, ja moram raditi svoj posao za koji sam se jako dobro pripremio. Uostalom, i morao sam jer me čeka opasan protivnik pa će ljudi imati što vidjeti.

A čeka ga Amir Mansour, vrlo neugodan Amerikanac za kojeg nam je Hrgovićev menadžer Karim kazao da je puno opasniji od prethodno planiranog Škota Cornisha.

– Srećom, za promjenu protivnika saznao sam na vrijeme pa su mi na sparinge doveli kontraša. Doduše, nije idealno, no što je tu je. Mansour je opasan udarač, hrabar borac i to će mi biti najteži ispit u karijeri do sada. Čovjek ide naprijed 12 rundi, eksplozivan je, baca udarce. Niži je od mene dosta pa će tražiti borbu u klinču, a većina onih koji su se s njim borili, a među njima i bivših svjetskih prvaka, bili su na podu. Očito čovjek ima “šljucu” i bit će vatreno. Čuo sam i da je dosta prgav, neki zajeban lik.

Dodatno opakim ga čini to što je devet i pol godina proveo u zatvoru.

– Samo da si u zatvoru devet godina, da ništa ne treniraš, već si opasan na svoj način. No, ja sam preiskusan da bih se dao zastrašiti takvim imidžem mog protivnika. Uostalom, ako on hoće, može dobiti batina već na vaganju. Nisam ni ja baš s Beverly Hillsa. I ja sam odrastao u “getu”, i to onom sesvetskom. Ne bojim ga se ja nimalo. Uostalom, ja se uvijek držim one iz moje osobne himne “gdje god da te život nosi, uvijek moraš znati tko si”.

Znači li to da bi na vaganju i presici moglo biti jako zanimljivo?

– Stavite naslov “glavu ću mu odrubiti” ili tako nešto. Napravite fotomontažu kako držim njegovu glavu. Dakako, šalim se. Neka sve ostane u okvirima sporta i fair-playa.

Kad smo prije nekoliko dana razgovarali, Filip nije bio posve upoznat s programom priredbe na kojoj je on glavna zvijezda.

– Čuo sam za Bepa Filipija, ali ne i za Ivanu Habazin, no drago mi je da su i nju stavili u program.

Bit će tu i nepobijeđeni mostarski lakoteškaš Damir Beljo (24-0), zatim nepobijeđeni teškaš Agron Smakići (13-0).

– U svakom slučaju, ovakve priredbe dosad nije bilo u Hrvatskoj.

Pojačao sam snagu udaraca

Filip dolazi iz SAD-a točno onoliko dana prije borbe koliko iznosi vremenska razlika između Zagreba i Miamija.

– Kaže se da ti za prilagodbu treba onoliko dana koliko je i vremenska razlika. Odmah po dolasku moram paziti, ma koliko bio umoran, da ne spavam po danu, da izdržim do navečer.

Isti dan, ali drugom linijom, u Zagreb stiže i Hrgovićev novi trener Kubanac Pedro Diaz.

– Mislim da se u Zagreb vraćam kao bolji boksač nego što sam bio kada sam otišao u Miami. S novim trenerom došao je i novi sustav rada. Vježbe su različite, periodizacija i broj treninga također.

Uvodio je Diaz i nove tehničke elemente u Filipov boks.

– Ispravljao je moje tehničke pogreške, a radili smo i nove kombinacije udaraca. Trener Diaz dosta se fokusirao na moje kukove, da ne udaram samo iz gornjeg dijela tijela, već iz kukova. Da udaram što fleksibilnije jer to mi donosi više snage. Prije sam se više fokusirao na broj ispucanih udaraca, sve se svodilo na tempo, a sada se sve više svodi na snagu pojedinačnih udaraca.

Priznaje da je ispočetka bio pomalo i skeptičan.

– Ja sam u Zagrebu trenirao kao lud pa sam često bio odveć umoran, zapravo pretreniran. Sada sam trenirao manje, ali se zato osjećam puno svježije. Uostalom, prije sam radio četiri sparinga tjedno, a sada samo dva u kombinaciji s trčanjem, fokuserima, vrećom... O tome sam razgovarao s novim trenerom, govorio sam mu da želim više sparirati, da se ovako neću dobro pripremati, no poslušao sam ga i jako se dobro osjećam. Zapravo, nikad u trening-kampu nisam bio opušteniji nego što sam sada. Trener Pedro Diaz drži da iskusni i tehnički potkovani borci ne trebaju puno sparirati, a ja već spadam u tu kategoriju – ističe Hrgović uoči svog prvog profesionalnog meča u Hrvatskoj.