Pao je rekord Mayweathera! Tajlandski “Patuljak div” došao na 51-0

Floyd Mayweather Jr. više nije neprikosnoveni rekorder s najvećim brojem profesionalnih boksačkih pobjeda bez ijednog poraza. Prestignut je od strane tajlandskog 32-godišnjeg boksača, WBC prvaka minimum kategorije, Wanheng Menayothina, piše Fight Site.

Boksač pravog imena Chayaphol Moonsri, koji je u zapadnom svijetu poznat i pod nadimkom “Thailand Dwarf Giant”, odnosno tajlandski patuljak div, uspio je po deveti put obraniti titulu WBC prvaka minimum kategorije, inače negdje poznate i kao mini muha kategorijy. Protivnik mu je bio Pedro Taduran, a ništa od toga ne bi bilo zapravo toliko značajno da on nije nadmašio postignuće kojim se do sada Floyd Mayweather izuzetno ponosio. Naime, ovo mu je bila 51. pobjeda u karijeri, u kojoj za sada ne zna niti za jedan poraz.

Tako je ovaj 158 centimetara visoki boksač, većini čak i svjetskih boksačkih fanova poprilično nepoznat, uspio postati najuspješniji boksač u povijesti po kriteriju skora bez poraza. Sve svoje dosadašnje mečeve održao je na Tajlandu, koji je za par najnižih kategorija ono što je su New York, London i Las Vegas za one najpopularnije. Inače, u ovoj kategoriji, s granicom od 48 kilograma, inače većinom nastupaju boksački iz Tajlanda, Indonezije, Japana, Filipina i drugih država, gdje niske osobe zapravo predstavljaju jedan veliki dio stanovništva.

Floyd Mayweather Jr. do sada nije dao komentar na rušenje postignuća kojim se on, uz svoj ogromni zarađeni novac, najviše ponosi. No, na Instagramu se mogu naći neke vrlo zanimljive montaže na tu temu.