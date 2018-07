Izgubili smo sigurno 5-6 kg, nadamo se da će kuhar povećati porcije!

Statistika kaže da je Luka Modrić odigrao najviše minuta (485) od svih igrača na Svjetskom prvenstvu i naš je najbolji trkač, jedini s više od 50 prevaljenih kilometara (50,8). Do Luke su Rakitić s 48,3 km u nogama, potom Ivan Perišić s 47,9, Vrsaljko s 44,6, te Mario Mandžukić s 42,4 km za 403 minute provedene na travnjaku.

– Neki je ‘stručnjak’ prije SP-a kazao kako to nije onaj stari Mandžukić. Slažem se, nije, ovo je neki još bolji Mandžukić. Odakle mi snaga? Pokušavam uvijek ići do kraja, dati maksimum za momčad i svoju državu – rekao je Mandžukić nakon pobjede nad Rusima.

Zanimljivo, prvi pogodak za reprezentaciju postigao je upravo protiv Engleza, u Maksimiru u rujnu 2008. kada smo katastrofalno stradali s 1:4. Tada nas je uništio Theo Walcott.

Idemo do kraja

– Kad smo došli već dovde, idemo do kraja. I vjerujte, dat ću posljednju kap znoja za finale. I tada nam nitko neće moći zamjeriti, čak i ako ne uspijemo. Ali, budite uvjereni da smo spremni. Kod mene još ima snage, ne brinite – dodao je Mandžukić.

Ivan Rakitić drugi je put na SP-u bio egzekutor za pobjedu.

– Očito je da ova generacija ne može prolaziti u nokaut-fazi na jednostavan način, moramo uložiti još neke dodatne napore – kaže Ivan.

Je li supruga Raquel ovoga puta išta prognozirala?

– Znala je da će biti teško, ali mislila je da ćemo to prije riješiti, prognozirala je da će biti 2:1 za nas. Dobro, opet je rekla da ću opet ja odlučiti pobjednika. Ove sezone odigrao sam više od šezdeset utakmica, ali nema ništa ljepše nego igrati polufinale Svjetskog prvenstva. Umorni jesmo, i to jako, ali naravno da ćemo skupiti snagu, kako god. Nadam se da će idućih dana naš kuhar malo povećati porcije da se vratimo u život, ha-ha-ha… Otišlo je sigurno pet-šest kilograma, ali nadoknadit ćemo.

Kakvi su Englezi?

Sretni i ponosni

– Jako ozbiljan suparnik. Englezi igraju potpuno drukčije od Danske i Rusije, ali ne moramo se bojati nikoga. Sve četiri reprezentacije zasluženo su u polufinalu, vjerujem da protiv Engleske možemo razviti svoju igru – dodao je Ivan.

Danijel Subašić na utakmici s Rusima izjednačio se s Nijemcem Schumacherom i Argentincem Goycocheom, vratarima koji su skinuli četiri jedanaesterca na SP-u. Još jedan i Suba postaje svjetski rekorder!

– Sretan sam, ponosan, zadovoljan… Svi izgaramo za ovo, svi želimo napraviti što više u Rusiji. Hvala dragom Bogu da smo naplatili taj naš trud, ta naša odricanja, na treninzima i utakmicama, taj naš odnos prema lopti. E, pa ovdje u Sočiju nam je ta lopta vratila nešto – kazao je Subašić.

U 87. minuti pali ste na travnjak uz bolnu grimasu. Što se dogodilo?

– Štrecnula me zadnja loža, ali rekao sam šefu: “Nemoj me vaditi, branit ću ako treba i s jednom nogom!” Nisam htio da se zbog mene gubi jedna zamjena. Dalić mi je zahvalio i to je to. Očito dragi Bog sve vidi, taj naš pošten odnos prema igri, to naše zajedništvo i onda nam vrati kada je najpotrebnije. Svi ginemo jedni za druge, bacamo se na glavu – nastavlja Danijel. Kako s Englezima?

– Kad mi igramo onako kompaktno kako znamo i kad izlazimo u kontre i polukontre, onda smo najjači – ističe Suba.