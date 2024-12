Izgleda da Hajduk može biti prvi samo na jedan način, a poraz od Gorice mogao bi biti posebno opasan

Hajduk je na gostovanje u Goricu došao u odličnoj atmosferi nakon pobjede u derbiju s Dinamom i navijači su zasigurno očekivali da će njihova momčad nastaviti u istom ritmu i nakon ovoga kola. Splitski klub jednostavno je trebao osigurati mir prije utakmice s Rijekom u idućem kolu, jer to će zasigurno biti derbi koji će odlučiti jesenskog prvaka. No, koliko god Gattuso uvjeravao da je Hajduk potpuno spreman za tu ključnu utakmicu, poraz od Gorice mogao bi itekako utjecati na raspoloženje u svlačionici.

Na treneru je sada da taj problem spriječi, a to bez obzira na njegove motivacijske sposobnosti neće biti lagan zadatak, jer ovakvi tipični hajdučki kiksevi brzopotezno mogu momčad koja ima pozitivno ozračje, masovnu podršku, samopouzdanje i osjetnu bodovnu prednost vratiti na luzerske postavke. Posebno kada u utakmici koju ne bi smjela izgubiti to izvede toliko naivno, kadetskom greškom obrane, nakon prekida koji je bio praktički jedini način na koji je (do subote) posljednja momčad lige mogla ugroziti Hajduk.

Na isti način Hajduku je zabio i Osijek, no razočaranje nakon Gorice puno je teže i opasnije za Gattusa i igrače. Sve dobro što su napravili velikom pobjedom u derbiju s Dinamom prebrisao je poraz koji su u Gorici morali izbjeći. Analizirat će se sigurno i neke Gattusove odluke, poput one da Sigura postavi na desno krilo u utakmici u kojoj treba probijati blok kao i da Pukštasa koristi na desetki, gdje je puno bolje izgledao Benrahou kada je ušao u igru. Trener Gorice Mario Carević doživio je jednu od ljepših večeri u karijeri, pobijedivši klub čiji je dres nosio kao igrač i prema kojem gaji posebne emocije. I napravio je to planski, uvježbavajući posebno akcije iz kornera, dok je Hajduk opet bio bez plana i odgovora na taj očekivani scenarij.

Stoga poraz u Gorici Hajduk nije doživio samo zato što 'nije imao sreće', već zato što opet nije imao rješenje u obrani prekida i zato što iz 25 pokušaja nije uspio zabiti gol. Hajduk trenutačno izgleda kao da može ostati prvi samo ako njegovi konkurenti kiksaju. Dinamo im je dao šansu da odu na devet bodova prednosti, ali unatoč činjenici da su dominirali i kontrolirali susret u Gorici, pali su jeftino i tipično hajdučki. No, dok se zbraja i oduzima razlika između Dinama i Hajduka, gotovo nitko ne priča o Rijeci koja bez puno pompe sada preuzima stvari u svoje ruke. Hajduk ih na Poljudu čeka iduće nedjelje, pred njima je težak tjedan, ali razvoj situacije na tablici sugerira da nas čeka itekako zanimljiv nastavak sezone. Dojam je da će bez obzira na krizu koju prolaze konačni ishod opet ovisiti o Dinamu, koji ima najkvalitetniji kadar, dok Hajduk bez pravog doprinosa krila i još jednog napadača ne može sanjati ono što čeka već skoro 20 godina.