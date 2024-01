Izbornik Tucak nakon pobjede Hrvatske: Izbjegli smo Srbiju i to je veliki korak

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija pobijedila je Francusku s 12-7 (3-1, 3-1, 4-3, 2-2) i tako se potpuno približila izravnom plasmanu u četvrtfinale Europskog prvenstva koje se odigrava u Dubrovniku i Zagrebu.

Rino Burić je s tri pogotka bio najbolji strijelac Hrvatske. Po dva gola postigli su Luka Lončar, Ante Vukičević i Marko Žuvela, a po jedan Jerko Marinić Kragić, Josip Vrlić i Konstantin Harkov. Marko Bijač je obranio šest od 13 udaraca. Francuze je s tri pogotka predvodio Thomas Vernoux.

Pobjedom nad Francuskom Hrvatska je s pet bodova zasjela na vrh ljestvice skupine A. Drugoplasirana Španjolska ima četiri boda, a treća je Crna Gora s dva boda. Francuska je zadnja s jednim bodom.

Uvjerljivu pobjedu hrvatske reprezentacije protiv Francuza je odmah nakon susreta komentirao izbornik reprezentacije Ivica Tucak.

- Mislim da smo zasluženo pobijedili, da smo stvarno bili puno bolja reprezentacija. Iskreno, meni malo neočekivano. Mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu, ne sjajnu. Pogotovo ne s igračem više. On je bio loš. Moramo vidjeti razloge. Ono što je u prvoj četvrtini bilo evidentno je da smo žurili i tražili rješenja za dvije, tri sekunde, a to je nemoguće. Znam da postoje emocije, da se želi što prije, da se igra u predivnom ambijentu, ali moramo vladati glavom. To sam i rekao između prve i druge četvrtine. Ali generalno razbili smo im zonu na fantastičan napad. Znali smo što će nam pripremati između dvojke i trojke, da će nam tamo ulaziti. Obrana fenomenalna, Marko na golu... Generalno vrlo dobra utakmica - rekao je nakon pobjede Tucak.

Hrvatska je danas igrala sjajnu obranu, no statistika kaže da je Hrvatska iskoristila samo jednom od 13 puta iskoristila igrača više.

- Činilo mi se da je malo bolje, onda je to grozno. Unatoč tome dobiti utakmicu... Znači da imamo određenu kvalitetu. Obrana je bila sjajna. Na njoj treba inzistirati. A s ovim se moramo pozabaviti. Znam da ih je u prvoj četvrtini vodila želja i to sam i rekao. Pet dodavanja smo imali odmah šut, Jere odmah na startu... To je nešto te nosi... Nekad je teško. Ali ako želimo biti pravi moramo.

U posljednjoj utakmici grupne faze Eura okrećemo se Crnoj Gori koja nas je pobijedila u osmini finala Svjetskog prvenstva u Fukuoki.

- Ja se ne želim nikada vraćati u prošlost, interesira me samo danas i sutra. Strašno teška utakmica će biti. Mi znamo što nam znači i koji ulog nam nosi. Znamo da smo dobri, da možemo biti još bolji. S ovom pobjedom smo izbjegli Srbiju i za sada je to veliki korak. Ali da bi ušli u direktno u četvrtfinale moramo pobijediti, da bi otišli direktno s pozicije A. Moramo naplatiti sve ovo što smo do sada dobroga napravili, ali da će biti izuzetno teško, bit će.

Nakon toga je Tucak pričao i o predivnoj atmosferi na bazenu u Gružu u Dubrovniku? Oko 45 minuta prije početka utakmice bazen je bio pun.

- Predivno je, da. Ispričavam se svim mojim prijateljima kojima ne mogu izaći u susret s kartama jer ih fizički nema. Kapacitet je mali za želje i potrebe ljudi, ali sjajno. Drago mi je, srce mi je puno jer ljudi volje hrvatsku reprezentaciju. To smo svi od prvog do zadnjeg zaslužili. Hvala divnoj publici, hvala ljudima. Neka ostanu uz nas, a mi ćemo se uvijek boriti do zadnje kapi krvi - zaključio je izbornik.